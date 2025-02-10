وزير المهجرين اللبناني: دور الوزارة يتمثل في تقدير حجم الخسائر وإعادة اللبنانيين لمساكنهم

أكد كمال شحادة، وزير المهجرين ووزير الدولة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، أن وزارته معنية برعاية جميع المهجّرين، موضحًا أن دورها الأساسي يتمثل في تقييم حجم الأضرار والعمل على إعادة اللبنانيين إلى مساكنهم.

وأوضح “شحادة”، في تصريحاته لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن وزارة المهجرين تتولى مسؤولية إعادة بناء منازل النازحين في مختلف المناطق اللبنانية، مشيرًا إلى دورها المحوري عقب الحرب الأهلية اللبنانية في تحقيق المصالحات بين الأطراف المتنازعة، وذلك لمعالجة التوترات والصراعات التي خلّفتها الحرب داخل القرى والمجتمعات المحلية.

وتابع أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد الملفات اللازمة لحصر الاحتياجات المطلوبة لإعادة إعمار المنازل، القرى، والمنشآت العامة، بالإضافة إلى تأمين التمويل اللازم لتنفيذ عمليات الترميم وإعادة الإسكان.