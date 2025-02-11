مصرع شخص في تحطم طائرة بمطار أريزونا

أفادت شبكة ABC الأمريكية بأن شخصًا لقي مصرعه إثر تحطم طائرة في مطار أريزونا، في حادث أدى إلى استنفار فرق الطوارئ وإغلاق جزء من المطار مؤقتًا.

ووفقًا للمصادر، تحطمت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها، حيث فقد الطيار السيطرة عليها، مما أدى إلى سقوطها بشكل مفاجئ على أرض المطار.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص واحد، يُعتقد أنه كان على متن الطائرة وقت وقوع الكارثة.

وهرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع التحطم، حيث عملت على إخماد أي حرائق محتملة وتأمين المنطقة، فيما فتحت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

وأكدت سلطات المطار أنه تم إغلاق المدرج الذي وقع عليه الحادث لحين الانتهاء من عمليات التحقيق وإزالة الحطام، بينما استمرت الرحلات الجوية الأخرى وفق جدولها المعتاد.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الحادث ربما يكون ناتجًا عن عطل فني أو خطأ بشري، إلا أن التحقيقات الرسمية ستحدد السبب الدقيق خلال الأيام المقبلة.

وأثار الحادث مخاوف بشأن إجراءات السلامة في المطارات الأمريكية، لا سيما في ظل تكرار حوادث الطائرات الصغيرة.

ودعت إدارة الطيران الفيدرالية جميع الطيارين إلى اتباع بروتوكولات الفحص الدقيق قبل الإقلاع، لضمان تجنب أي حوادث مماثلة في المستقبل.

ويستمر التحقيق في الحادث، بينما تتجه الأنظار إلى التقارير الرسمية التي ستكشف عن الأسباب الفعلية وراء تحطم الطائرة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من حوادث الطيران في المطارات الإقليمية.