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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تحصد وصافة المجموعة الأولى وتصعد لربع نهائي بطولة أفريقيا للريشة الطائرة

المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة
المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة
كريم عاطف

حصد المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة وصافة المجموعة الأولى من بطولة أفريقيا المقامة بالعاصمة الكاميرونية "ياوندي" خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

وجاء الفراعنة في وصافة ترتيب المجموعة بعد الفوز على كل من: "الكاميرون - غانا" بنتيجة واحدة وهي 5-0، قبل الخسارة أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 2-3.

ومن المقرر، أن يلتقي أبناء النيل في ربع نهائي البطولة القارية مع أحد منتخبات المجموعتين الثانية والثالثة بعد القرعة التي تقام صباح غد الأربعاء.

وتضم البعثة المصرية في البطولة القارية 11 لاعبًا ولاعبة إضافة إلى رئيس البعثة مروة علي إبراهيم عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، وعبد الرحمن جمال طبيب المنتخب.

ويضم منتخب الرجال 6 لاعبين.

المنتخب الوطني الريشة الطائرة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة بطولة أفريقيا

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