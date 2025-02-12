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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان تنظم المهرجان الكشفي الـ 45 والإرشادي الـ 32 لجوالي وجوالات الجامعة

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
حسام الفقي


تنظم جامعة حلوان المهرجان الكشفي الـ 45 والإرشادي الـ 32 لجوالي وجوالات الجامعة، تحت شعار "معًا من أجل المعرفة" وذلك خلال الفترة من 20 إلى 27 فبراير 2025، بمخيم جامعة حلوان، في إطار دور الجامعة كمنارة مجتمعية تسهم في تنمية الطلاب وتعزيز قيم العمل الجماعي والتطوع.
ولهذا تم اجتماع مناقشة لائحة المهرجان الكشفى الذى يقام  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، و إشراف الدكتور بلال عبد العزيز بدوي مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة، وبمشاركة واسعة من عشائر الجوالة بمختلف كليات الجامعة.
يهدف المهرجان إلى تحقيق مبادئ وأهداف الحركة الكشفية والإرشادية من خلال مجموعة من الفعاليات والمسابقات التي تعزز أواصر الأخوة والصداقة بين الجوالين والجوالات، وتسهم في تبادل الخبرات بين العشائر، فضلاً عن تنمية المهارات البدنية والعقلية والروحية والاجتماعية للطلاب، وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

تشارك كل كلية بوفد يتكون من (8) جوالين + 1 ساعد مركزي + 6 جوالات، فيما تشارك الكليات المنفصلة بوفد مكون من (11) جوالًا أو جوالة + 1 ساعد مركزي + مدرب أو مدربة + مشرف أو مشرفة، مع السماح بمشاركة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
يتعين على الكليات تقديم كشوف بأسماء الوفود المشاركة، تتضمن البيانات الشخصية لكل فرد، معتمدة من شئون الطلاب ورعاية الشباب، على أن تحتوي على: (الاسم - الفرقة - الرقم القومي - رقم الهاتف) مرفقًا بها استمارة وصورة شخصية، وذلك في موعد أقصاه 10 فبراير 2025. كما يُشترط الالتزام بالزي الكشفي والإرشادي والتسجيل في إحدى الجمعيات الكشفية.

يشمل المهرجان مجموعة متنوعة من المسابقات في عدة مجالات، منها: (الدين والحياة - التطبيقات البيئية والعلمية - الفنون والآداب - الاقتصاد والمواطنة - الصحة والرياضة - مهارات الحياة - الخدمة العامة وتنمية المجتمع - التطلع للقيادة - التقاليد والفنون الكشفية - التقاليد والفنون الإرشادية - الكرنفال - القيم والاتجاهات الكشفية).

يشرف على تنظيم المهرجان اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ طارق إسماعيل حسين مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد الطلابي ممثلًا في رئيس الاتحاد الطالب يوسف أحمد، ونائب رئيس الاتحاد الطالبة ايمان اشرف، وأمين اللجنة العليا للجوالة محمد ضياء، وأمين مساعد اللجنة العليا للجوالة محمد إبراهيم.
يُذكر أن جامعة حلوان تحرص سنويًا على تنظيم هذا الحدث الذي يعزز القيم الكشفية ويعمل على تطوير مهارات الطلاب في مختلف المجالات، في إطار استراتيجيتها لدعم الأنشطة الطلابية وبناء أجيال قادرة على خدمة المجتمع.

جامعة حلوان المهرجان الكشفي الـ 45 والإرشادي معًا من أجل المعرفة

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