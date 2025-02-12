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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«شوبير» يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموقف بن شرقي ووسام من المشاركة أمام الزمالك

بن شرقي
بن شرقي
محمد سمير

كشف أحمد شوبير مقدم البرامج بقناة الأهلي عن آخر المستجدات الخاصة بـ حالة إمام عاشور لاعب القلعة الحمراء بعد سقوطه خلال مباراة غزل المحلة، موضحًا موقف أشرف بن شرقي من الجاهزية قبل مواجهة القمة أمام الزمالك.

وحقق الأهلي انتصارًا مستحقًا على غزل المحلة بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "كانت هناك حالة تخوف بعد سقوط إمام عاشور، لأنه سبق وأجرى جراحة في الكتف، الإصابة التي حدثت اليوم بسيطة في الكتف، وسيخضع لفحص طبي غدًا".

وأكمل: "غدًا سنعرف هل سيجري أشعة أم لا، لكن طبقًا لكلام الدكتور أحمد جاب الله، إن الوضع مطمئن بشكل كبير للاعب، وإمام عاشور مهم جدًا للنادي الأهلي ولمنتخب مصر، وإن شاء الله نطمئن بنسبة 100%".

وأردف: "رامي ربيعة رأينا الدم الذي نزل من فمه، وعمل خياطة 4 غرز من الداخل و3 من الخارج، وهذا الأمر أصبح معتادًا للاعبي الكرة، وسيتواجد في النادي غدًا والوضع مطمئن وسيكون موجودًا في مران الغد، وذلك أيضًا وفقًا لكلام الدكتور أحمد جاب الله".

وأوضح: "أشرف بن شرقي أمامه 4 أيام وينتظم في المران الجماعي، وسيكون جاهزًا لمباراة القمة، أما مشاركته أو جلوسه على الدكة سيعود لـ مارسيل كولر".

واختتم: "أشرف داري جاهز وسيشارك في التدريبات الجماعية غدًا، وطاهر محمد طاهر أمامه 3 أو 4 أيام، ووسام على أعتاب المشاركة في تدريبات الفريق".

الأهلي والزمالك شوبير بن شرقي امام عاشور الأهلي اشرف بن شرقي

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