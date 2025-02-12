«البدر» يلتقي «قلب الأسد» اليوم الأربعاء.. هتشوفوا بعينك في السماء طوال الليل

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرًا كامل الاستدارة اليوم الأربعاء، ويكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%.

ولا تستطيع العين المجرد تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرًا في الفترة من 10 إلى 14 فبراير.

وأكد الدكتور أشرف تادرس، استاذ الفلك، أن هذا البدر عند القبائل الأمريكية يعرف باسم قمر الثلج حيث يكثر سقوط الثلوج في هذا الوقت من العام، كما يُعرف أيضًا باسم قمر الجوع لصعوبة إمكانية الصيد في هذا الوقت من العام بسبب كثرة الثلوج، هذا مع العلم بأن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

وتابع: “12 فبراير البدر وقلب الأسد، يشرق القمر البدر في ذلك اليوم مقترنًا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عمومًا، وتبلغ كتلته 3.5 مرة مثل كتلة الشمس ويبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية”.

واستكمل: “ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس”.