غزة.. جيش الاحتلال ارتكب أكثر من 270 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار



أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 270 خرقًا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وذكر الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال لم يلتزم بموعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار وموعد عودة النازحين إلى الشمال.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ستة شبان خلال اقتحامها بلدة عبوين شمال رام الله، وقريتي المزرعة الغربية شمال غرب المدينة، وبرقا شرقا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن الاحتلال داهم بقوة كبيرة بلدة عبوين، واعتقل أربعة شبان، وهم: هشام رياض سحويل (23 عاما)، ومحمد وموفق سحويل (20 عاما)، وقصي صبحي سحويل (22 عاما)، ومحمد شهاب زهرة (22 عاما).

في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، الطالب في جامعة بيرزيت، ربيع رأفت أبو ربيع، بعد اقتحام منزله في المزرعة الغربية، فيما اعتقلت الشاب عبد الرحمن بركات خلال اقتحام منزله في برقا.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال اقتحم بلدة بيرزيت شمالا، وقرية بيتللو شمال غرب، وقريتي خربثا المصباح وبيت سيرا غربا.