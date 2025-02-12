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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: توفير ودعم مستشفيات الوزارة بـ 417 جهاز أشعة خلال العام الماضي

جهاز أشعة
جهاز أشعة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان،عن توفير 417 جهاز أشعة متنوع بالمستشفيات خلال العام الماضي 2024، بهدف تلبية احتياجات المستشفيات في مختلف المحافظات، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير المنظومة الطبية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الأجهزة التي تم توفيرها تضمنت أنواعًا متعددة، منها أجهزة "الأشعة العادية، والأشعة المقطعية، وأجهزة الأشعة للعمليات، وتحميض ديجيتال، بالإضافة إلى أجهزة الموجات فوق الصوتية".

من جانبه، صرّح الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، بأن الإدارة العامة للأشعة أصدرت عقود صيانة لـ 676 جهاز أشعة، تشمل الأجهزة المتنقلة، والثابتة، والمقطعية، والديجيتال، وأجهزة أشعة الثدي (الماموجرافي)، والرنين المغناطيسي، وذلك لضمان إجراء الصيانة الدورية لهذه الأجهزة والحفاظ على استدامة جودتها، ما يعزز توفير الخدمة الطبية على مدار الساعة.

وفي إطار جهود الوزارة لتسهيل وصول خدمات الأشعة إلى المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، أشار الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة والسكان  للأشعة، إلى أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة لـ 8 الآف و614 مريض متردد على المستشفيات من خلال وحدات الأشعة المتنقلة لتقديم خدمات الأشعة المقطعية في مستشفيات رأس غارب التخصصي بمحافظة البحر الأحمر، والزيتون التخصصي، والقاهرة الفاطمية، وبدر الجامعي، والبنك الأهلي للرعاية المتكاملة في محافظة القاهرة، والعلمين النموذجي بمحافظة مطروح، كما تم إطلاق وحدة أشعة متنقلة في احدى مصانع الحديد والصلب بمدينة السادات.

وأضاف فوزي أنه تم أيضًا تشغيل وحدات الأشعة المتنقلة في مستشفيات بني سويف التخصصي والواسطى المركزي بمحافظة بني سويف، والعجمي التخصصي ورأس التين العام بمحافظة الإسكندرية، والسويس العام بمحافظة السويس، والمنصورة العام الجديدة وشبراهور المركزي بمحافظة الدقهلية، وبسيون المركزي بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى إطلاق وحدات أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمحافظة القاهرة،  وبالعاصمة الإدارية ضمن مبادرة "بداية"، وبشارع الصحة بالعلمين.

وتابع فوزي، أنه تم إصدار 62 ألف و476 تقرير أشعة ضمن المشروع القومى للأشعة عن بعد، وذلك ضمن خطة شاملة تبنتها وزارة الصحة للتحول الرقمي، من خلال تطبيق المنظومة الرقمية المتكاملة لقراءة افلام الاشعة عن بُعد، لضمان توفير الخدمات الصحية بكفاءة وجودة عالية في جميع أنحاء الجمهورية.

وذكر فوزي أنه تم عقد 80 دورة تدريبية ل1227 من فنيين الأشعة والأطباء من مختلف المحافظات على اساسيات التصوير على الأشعة المقطعية، والوقاية من الأشعة لأطباء الأسنان والعظام، وذلك لرفع كفاءة فنيين الأشعة.

وأشار الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أن لجان فنية تم تشكيلها لفحص وضبط معايير الأشعة المؤينة، ما أسفر عن ترخيص 690 منشأة طبية، منها 249 منشأة حكومية و441 منشأة خاصة، وذلك وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة، لضمان تقديم خدمات طبية متطورة وآمنة.

وفي سياق متصل، أشار زيدان، إلى تنفيذ حملات مرور على أقسام الأشعة لــ  232 مستشفى ومركز أشعة للوقوف على مدى الجاهزية الطبية لها وإعطاء التوصيات اللازمة لتلافي أي ملاحظات للارتقاء بجودة العمل بها، لافتاً إلى قيام المكتب التنفيذي للوقاية من الاشعة بالمرور على2543 منشأة طبية في جميع أنحاء الجمهورية خلال نفس الفترة، بهدف التحقق من مدى التزامها بمعايير الجودة لسلامة المرضى.

الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان الأشعة العادية جهاز أشعة متنوع

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