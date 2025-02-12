تنمية وانضباط.. قرارات حاسمة في المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية|صور

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والعميد أركان حرب وائل محمد فتحي المستشار العسكري، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.حيث ناقش عدداً من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها ضبط الأسواق استعدادًا لشهر رمضان، متابعة جهود التصالح في مخالفات البناء، وتعزيز المبادرات البيئية والتنموية. كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد محمد إسماعيل إبراهيم الدرشاوي على مدرسة كفر العرب للتعليم الأساسي بإدارة كفر الزيات التعليمية، تكريمًا لتضحياته في خدمة الوطن.

واستعرض «تنفيذى المحافظة» عددا من القرارات التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات بمختلف القطاعات، بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة لتعزيز التنمية المستدامة لأهالينا بعروس الدلتا .

وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تضع قضية ضبط الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة على رأس أولوياتها، مشددًا على المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب، مع تكثيف حملات التفتيش الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

كما وجه المحافظ بتوسيع تجربة “سوق اليوم الواحد”، ليشمل القرى والمناطق الريفية، بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، مع تعزيز التعاون بين الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لضمان وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.

ناقش الاجتماع أيضًا الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية مثل القمح، السكر، الزيت، الدواجن، اللحوم، المكرونة، والأرز، حيث شدد المحافظ على أهمية التأكد من توافر المخزون بكميات كافية لتغطية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، وتجنب أي نقص قد يؤثر على استقرار الأسواق.

وفي ملف مخالفات البناء، أكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة مستمرة في متابعة تنفيذ القوانين المنظمة لملف التصالح، مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مشددًا على سرعة البت في الطلبات المقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لضمان الحفاظ على التخطيط العمراني ومنع التعديات.

وفي إطار التوجيهات الرئاسية بتنفيذ مبادرة “100 مليون شجرة”، شدد محافظ الغربية على أهمية التوسع في زراعة الأشجار داخل المدن والقرى، مع التنسيق لاختيار أنواع الأشجار المناسبة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الاستدامة البيئية، مؤكدًا أن التشجير من شأنه تحسين جودة الهواء، وتخفيف درجات الحرارة، وتعزيز المساحات الخضراء في المحافظة.

وفي ختام الاجتماع، وجه اللواء أشرف الجندي رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود الرقابية على الأسواق، متابعة تنفيذ المشروعات التنموية، وضمان سرعة الإنجاز في كافة الملفات الحيوية، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أقصى استفادة من المبادرات القومية لدعم التنمية المستدامة.

اختتم الاجتماع بمناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور الجهات التنفيذية، لتسهيل اتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذها فورًا، بما يحقق مصلحة المواطن ويعزز التنمية في المحافظة.