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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد هدف صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

صلاح
صلاح
القسم الرياضي

سجل الدولي المصري محمد صلاح، هدفا وصنع آخر، في تعادل فريق ليفربول مع نظيره إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار لقاء مؤجل من الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع محمد صلاح الهدف الأول لألكسيس ماك إليستر بعد تمريرة رائعة، ثم أضاف الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع محمد صلاح، رصيده إلى الهدف رقم 22 متصدرًا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما نجح محمد صلاح، في تخطي رقم آندي كول، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، بعدما ساهم في هدفين ليصل إجمالي مساهماته 23 هدفًا مع ليفربول هذا الموسم خارج أرضه، كأكثر لاعب في تاريخ البريميرليج يساهم في 23 هدفًا خارج ملعبه.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- محمد صلاح - ليفربول - برصيد 22 هدفا.

2- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - برصيد 19 هدفا.

3- ألكساندر إيزاك - نيوكاسل - برصيد 17 هدفا.

4- كريس وود - نوتنجهام فورست - برصيد 17 هدفا.

5- كول بالمر - تشيلسي - برصيد 14 هدفا.

6- بريان مبيومو - برينتفورد - برصيد 14 هدفا.

7- يوان ويسا - برينتفورد - برصيد 11 هدفا.

8- جاستن كلويفرت - بورنموث - برصيد 11 هدفا.

9- ماثيوس كونها - وولفرهامبتون - برصيد 11 هدفا.

10- أولي واتكينز - أستون فيلا - برصيد 10 أهداف.

11- جون فيليب ماتيتا - كريستال بالاس - برصيد 10 أهداف.

محمد صلاح ليفربول صلاح إيفرتون ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز

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