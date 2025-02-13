العمولة سبب عدم التجديد.. الزمالك يرد على تصريحات والد زيزو

أصدر نادي الزمالك بيانًا ردّ فيه على تصريحات والد اللاعب أحمد سيد “زيزو”، التي اتهم فيها إدارة النادي بمحاولة تشويه صورة نجله.

وأوضح الزمالك أن توقف مفاوضات تجديد عقد زيزو يعود إلى مطالبة والده بعمولة مالية، نافياً في الوقت ذاته تلقيه أي عروض بقيمة 12 مليون دولار لشراء اللاعب، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وأكد مسئولي نادي الزمالك عن رغبة النادي في تجديد عقد زيزو وفقًا لسياساته المالية، مع التأكيد على تقديرهم للاعب واستعدادهم للتفاوض معه في التوقيت المناسب ،ولكن سبب عدم حسم ملف التجديد مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، هي العمولة، التي طلب والده الحصول عليها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المفاوضات كانت تمت .