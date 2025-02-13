بلاش شغل الشو.. إبراهيم سعيد يهاجم لاعب الزمالك

هاجم إبراهيم سعيد، نجم الأهلي السابق، نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الكرة بنادي الزمالك، بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة فاركو.



وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية النهار:"دونجا مريح، ومقضيها شو، ده رجليه خبطة في بعض من قلة التركيز بتاعه، رجله اليمين لعبت الكورة لرجله الشمال، وعمال يلف حوالين نفسه".



وأضاف: "حتي لما حب يشوط الكورة راحت في السما، دونجا المفروض أوت من بدري ، بس حظه الوحيد أن المدرب مش لاقي غيره".



وتابع:"بس لو ظهر لاعب يعرف يلعب في نفس المركز دونجا يربح شكر على كده، المفروض أصلا ميقعدش دكه ويبقي البديل التاني ، لا،المفروض يكون رقم 3 بالمستوي اللي أحنا شايفينه ده".



وواصل: "عايز تبقي كويس أشتغل صح، وبلاش شغل الشو اللي بتعمله في الملعب ده، لأنك مش إضافة لنادي الزمالك".



وأتم: "لو مفيش شحاتة في نص الملعب الزمالك يتفضح".