قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلدى تبدأ من 250 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الخميس بالأسواق
تجاوز أندي كول.. تاريخ جديد لـ محمد صلاح في البريميرليج
بيراميدز يوضح حقيقة التفاوض مع حارس الأهلي.. والتجديد لنجوم الفريق
أسعار الدواجن تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟
ترامب: وزارة التعليم "عملية احتيال كبيرة" ويجب إغلاقها
مش قادر يجري.. إبراهيم سعيد يهاجم عمرو السولية بعد مباراة غزل المحلة
تقرير استخباراتي.. إسرائيل تدرس ضرب منشآت إيران النووية
تركي آل الشيخ عن تكريم عمر خيرت: من أهم كواكب الفن العربي
بدء التسجيل في قاعدة بيانات الراغبين في العمل بالأردن
العمولة سبب عدم التجديد.. الزمالك يرد على تصريحات والد زيزو
خبير: تحريف تصريحات الملك عبد الله الثاني بدأ من البيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بلاش شغل الشو.. إبراهيم سعيد يهاجم لاعب الزمالك

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
يمنى عبد الظاهر

هاجم إبراهيم سعيد، نجم الأهلي السابق، نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الكرة بنادي الزمالك، بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة فاركو.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية النهار:"دونجا مريح، ومقضيها شو، ده رجليه خبطة في بعض من قلة التركيز بتاعه، رجله اليمين لعبت الكورة لرجله الشمال، وعمال يلف حوالين نفسه".
 

وأضاف: "حتي لما حب يشوط الكورة راحت في السما، دونجا المفروض أوت من بدري ، بس حظه الوحيد أن المدرب مش لاقي غيره".

وتابع:"بس لو ظهر لاعب يعرف يلعب في نفس المركز دونجا يربح شكر على كده، المفروض أصلا ميقعدش دكه ويبقي البديل التاني ، لا،المفروض يكون رقم 3 بالمستوي اللي أحنا شايفينه ده".

وواصل: "عايز تبقي كويس أشتغل صح، وبلاش شغل الشو اللي بتعمله في الملعب ده، لأنك مش إضافة لنادي الزمالك".

وأتم: "لو مفيش شحاتة في نص الملعب الزمالك يتفضح".

الزمالك مدرب الزمالك نبيل عماد دونجا شحاته ابراهيم سعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنجي مراد

تشييع جنازة الفنانة إنجي مراد في دمشق بعد رحيلها أثناء الولادة.. صور

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها ؟

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

أمطار

تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى للمصريين

الأهلي

إصابة خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لنجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الدكتور مصطفى مدبولي

قبل عرضها على الرئيس| الحكومة تضع اللمسات النهائة على حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل

رامي ربيعة

رامي ربيعة نجم الأهلي ينهي اتفاقه مع الفتح السعودي

الطقس في مصر

أمطار تضرب شمال البلاد والبرودة مستمرة غدا .. وهذا موعد تحسن الطقس

قصة سفاح المعمورة

سفاح المعمورة.. لماذا أنهى محامي الإسكندرية حياة سيدتين وسر التابوت؟

ترشيحاتنا

ابراهيم سعيد

بلاش شغل الشو.. إبراهيم سعيد يهاجم لاعب الزمالك

منتخب مصر للسلة

منتخب مصر لكرة السلة يشارك في بطولة قطر الدولية الودية

كرة الطائرة

أون سبورت تنقل مباريات كأس السوبر المصري للطائرة سيدات

بالصور

أفضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة

افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة
افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة
افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة

اخلط حب الرشاد مع الحليب واكتشف فوائده

حب الرشاد مع الحليب
حب الرشاد مع الحليب
حب الرشاد مع الحليب

درة تثير الجدل بإطلالة غريبة |شاهد

.درة تثير الجدل بإطلالة غريبة
.درة تثير الجدل بإطلالة غريبة
.درة تثير الجدل بإطلالة غريبة

ارتفاع كبير في سعر سيارة هوندا باسبورت الجديدة

هوندا باسبورت
هوندا باسبورت
هوندا باسبورت

فيديو

أسما إبراهيم

عملولي سحر وأقرب الناس خانّي.. أسما إبراهيم تكشف أحداث مرعـبة في حياتها

ياسمين عبد العزيز

أول رد من ياسمين عبد العزيز بعد شائعة ارتباطها

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025.. هنيدي يفيق من غيبوبته في برومو شهادة معاملة أطفال

مسلسل إخواتي

مسلسلات رمضان 2025.. أحلام تتحقق في برومو مسلسل إخواتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

المزيد