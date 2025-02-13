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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جورجينا تثير الجدل بفستان فوشيا| شاهد

جورجينا
جورجينا
هاجر هانئ

شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت حرصت عارضة الأزياء جورجينا في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفةواتسم التصميم بأنه لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية.

ومن الناحية الجمالية، بدت جورجينا بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.

جورجينا 
جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو عارضة الأزياء جورجينا

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