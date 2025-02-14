أحلى هدية بعيد الحب.. فوائد الحضن للإنسان

العناق أو الحضن له فوائد عديدة على الصعيدين النفسي والجسدي، وفي عيد الحب إليك أبرز الفوائد للحضن.

1. تقليل التوتر والقلق: العناق يحفّز إفراز هرمون الأوكسيتوسين المعروف بهرمون "السعادة" أو "الحب"، مما يقلل من مستويات التوتر والقلق.



2. تحسين المزاج: يساعد الحضن في تعزيز المشاعر الإيجابية وتقليل مشاعر الحزن أو الاكتئاب.



3. تقوية جهاز المناعة: يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يعزز مناعة الجسم ضد الأمراض.



4. خفض ضغط الدم: يحفّز العناق إنتاج هرمونات تقلل من ضغط الدم، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.



5. تقليل الألم: يمكن أن يخفف من الإحساس بالألم من خلال تأثيره على الجهاز العصبي وإفراز الإندورفين.



6. تعزيز الروابط الاجتماعية: يقوّي العلاقات العاطفية ويعزز الشعور بالأمان والانتماء.



7. تحسين جودة النوم: يساعد على الاسترخاء وتقليل مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر)، مما يسهل النوم العميق.



8. تحفيز نمو الأطفال: العناق مهم لنمو الأطفال جسديًا وعاطفيًا، حيث يساعد في تطوير أدمغتهم وتعزيز شعورهم بالأمان.

بشكل عام، الحضن ليس مجرد فعل جسدي، بل هو وسيلة قوية للتواصل العاطفي والتعبير عن الحب والدعم.