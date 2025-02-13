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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خارجية ألمانيا: السلام في أوكرانيا يتطلب الحفاظ على سيادتها

وزيرة خارجية المانيا
وزيرة خارجية المانيا
محمود نوفل

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على أن المفاوضات بشأن أوكرانيا يجب أن تشمل أوروبا وكييف، مضيفة “ لا يمكن تحقيق السلام إلا بشكل مشترك لنا جميعاً”.

وقالت الوزيرة الألمانية في تصريحات لها “الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إجراء مباحثات مع الإدارة الأمريكية بشأن السلام والأمن في أوروبا”.

وأشارت الوزيرة أنالينا بيربوك إلي أن  السلام في أوكرانيا يتطلب الحفاظ على سيادتها.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث له اليوم، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إنهاء الحرب في أوكرانيا.


وقال ترمب: "لقد تحدثت مع بوتين في عدة مناسبات، وهو يريد أن تنتهي هذه الحرب. سنعمل على تحقيق ذلك من خلال مفاوضات مثمرة."

وكشف ترامب، أن لقائه المرتقب مع الرئيس بوتين سيكون في السعودية على الأرجح وبمشاركة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وعبر ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى وقف للنار في أوكرانيا في المستقبل القريب، مؤكدًا أن الدبلوماسية ستؤدي إلى حل النزاع الحالي.


وشدد ترامب على أن أوكرانيا ستكون مضطرة في النهاية إلى صنع السلام مع روسيا، مشيراً إلى أن الحرب لن تستمر إلى الأبد وأن الوضع يتطلب حلولاً عملية.

وفي ختام تصريحاته، ذكر ترامب أنه أرسل وزير الخزانة الأمريكي إلى أوكرانيا للتفاوض بشأن استعادة الأموال الأمريكية التي تم إرسالها كدعم مالي لأوكرانيا في إطار الحرب الراهنة.

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