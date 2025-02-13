بمقدم 100 ألف جنيه.. شقق جاهزة للتسليم والحجز بالأسبقية خلال ساعات



أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب في امتداد الحي الثاني بمدينة العبور، بمساحات تتراوح بين 86 و132 مترًا مربعًا. يبدأ الحجز يوم الأحد، 16 فبراير 2025، بمقدم 100 ألف جنيه، وسيكون البيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة.

نظام السداد:

1. سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه.



2. استكمال سداد نسبة 20% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية.



3. بعد 3 أشهر من استكمال نسبة 20%، يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة تعاقد.



4. بعد 3 أشهر من دفعة التعاقد، يتم سداد 20% من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة استلام، بالإضافة إلى 5% وديعة صيانة وقيمة اشتراك الجراج.

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طرق سداد باقي ثمن الوحدة:

خلال عامين: السداد بدون فوائد على أقساط ربع سنوية متساوية، يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام.

خلال 3 أو 5 سنوات: السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة البنك المركزي بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية، مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل استلام الوحدة.



يمكن أيضًا سداد باقي ثمن الوحدة من خلال برنامج التمويل العقاري وفقًا للقواعد المعمول بها.

تتوفر كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بحجز الوحدات بمقر صندوق تمويل المساكن بمدينة نصر، ويبدأ الحجز اعتبارًا من يوم الأحد، 16 فبراير 2025.