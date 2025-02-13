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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

10 عادات خاطئة تصيبك بأمراض القلب بنسبة 50% .. تعرف عليها

امراض القلب
امراض القلب
ريهام قدري

هناك العديد من العادات الخاطئة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 50% أو أكثر.. من بين هذه العادات:

1. التدخين – يزيد التدخين من ارتفاع ضغط الدم وتراكم الدهون في الشرايين، مما يؤدي إلى أمراض القلب.


2. الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية والمقلية – تسبب هذه الأطعمة ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL) وتزيد من تصلب الشرايين.


3. الإفراط في استهلاك السكر والمشروبات الغازية – يرفع خطر الإصابة بالسمنة والسكري، مما يؤثر سلبًا على صحة القلب.


4. قلة النشاط البدني – قلة التمارين تؤدي إلى ضعف الدورة الدموية وزيادة الوزن، مما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب.


5. الإجهاد والتوتر المزمن – يؤدي التوتر المستمر إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة الالتهابات في الجسم، مما يؤثر على القلب.


6. قلة النوم أو النوم غير المنتظم – يرتبط اضطراب النوم بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.


7. إهمال فحص ضغط الدم ومستوى الكوليسترول – عدم المتابعة الطبية المنتظمة يؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية دون اكتشافها مبكرًا.


8. الإفراط في شرب الكحول – يسبب ارتفاع ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب، وزيادة نسبة الدهون الثلاثية.


9. الإفراط في استهلاك الملح – يزيد من احتباس السوائل في الجسم ويرفع ضغط الدم، مما يؤثر على صحة القلب.


10. إهمال شرب الماء – يسبب الجفاف زيادة لزوجة الدم، مما يزيد من خطر الجلطات القلبية.

تجنب هذه العادات يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

خطر الإصابة بأمراض القلب الأطعمة الدهنية العادات الخاطئة

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