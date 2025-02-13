ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من زبدة الفول السوداني يوميًا؟

تشير دراسة جديدة إلى أن زيادة استهلاك زبدة الفول السوداني تدريجيًا يمكن أن تساعد الأطفال الذين يعانون من حساسية الفول السوداني على بناء تحمل طويل الأمد، ووجد الباحثون أن 68.4 في المائة من الأطفال الذين اتبعوا هذا النهج طوروا مقاومة دائمة بنجاح، مما يوفر بديلاً آمنًا وفعّالاً من حيث التكلفة لإدارة حساسية الفول السوداني.



وتوصلت دراسة جديدة إلى أن الأطفال الذين يعانون من نوع معين من حساسية الفول السوداني قد يستفيدون من زيادة تعرضهم لزبدة الفول السوداني تدريجيًا، مما قد يقلل من ردود أفعالهم التحسسية بمرور الوقت.

ويقدم البحث، الذي قاده الدكتور سكوت سيشرير من مستشفى ماونت سيناي في مدينة نيويورك، نهجًا واعدًا لعلاج حساسية الفول السوداني لدى الأطفال الذين يمكنهم بالفعل تحمل كميات صغيرة من الفول السوداني.



حساسية الفول السوداني

يمكن أن تتفاوت حساسية الفول السوداني في شدتها، يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل شديدة من مجرد كمية ضئيلة من الفول السوداني، وهي الحالة المعروفة باسم حساسية الفول السوداني، مما يعني أنهم يستطيعون تحمل كميات صغيرة - مثل نصف حبة فول سوداني - قبل ظهور الأعراض، ركزت الدراسة على الأطفال الذين يعانون من حساسية الفول السوداني ذات العتبة العالية.



واستكشف الدكتور سيشرير وفريقه ما إذا كانت الزيادة التدريجية في استهلاك الفول السوداني قد تساعد الأطفال على بناء القدرة على التحمل، وقال سيشرير: "تشير نتائج دراستنا إلى طريقة آمنة وغير مكلفة وفعالة لأخصائيي الحساسية لعلاج الأطفال الذين يعانون من حساسية الفول السوداني"، ويعتقد أن هذا النهج يمكن تطبيقه على أنواع أخرى من الحساسية الغذائية في المستقبل.

تفاصيل الدراسة وطرقها.



ونُشرت الدراسة، التي مولها المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، في مجلة NEJM Evidence، وشملت الدراسة 73 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عامًا، تم تشخيصهم جميعًا بحساسية الفول السوداني، وتم تقسيم الأطفال إلى مجموعتين:

تجنبت إحدى المجموعات تناول الفول السوداني تمامًا، كما تفعل عادةً.

وتلقت المجموعة الأخرى جرعات متزايدة تدريجيا من زبدة الفول السوداني التي تم شراؤها من المتجر.



بدأ الأطفال في المجموعة التي تعرضت للفول السوداني بتناول 1/8 ملعقة صغيرة فقط من زبدة الفول السوداني يوميًا، ثم تمت زيادة الجرعة تحت إشراف طبي كل ثمانية أسابيع، وبحلول نهاية 18 شهرًا، كان هؤلاء الأطفال يتناولون ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني يوميًا أو كمية معادلة من منتج آخر من منتجات الفول السوداني.



أوضحت الدكتورة جولي وانج، المؤلفة الرئيسية المشاركة للدراسة، السبب وراء هذا النهج، وقالت: "أظهرت الأبحاث السابقة أن أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني يمكنهم تحمل نصف حبة فول سوداني أو أكثر. لقد اعتقدنا أن هذه المجموعة قد تستفيد من نهج مختلف للعلاج المناعي بالفول السوداني".



نتائج الدراسة: زيادة تحمل الفول السوداني كانت النتائج مذهلة. في نهاية الدراسة، خضع الأطفال الذين كانوا يتناولون زبدة الفول السوداني لاختبار تحت إشراف طبي لمعرفة ما إذا كانوا يستطيعون تحمل ما يصل إلى ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني، تحمل جميع الأطفال البالغ عددهم 32 طفلاً في هذه المجموعة الكمية بنجاح.



وعلى النقيض من ذلك، لم يتمكن سوى ثلاثة من الأطفال الثلاثين في المجموعة التي تجنبت تناول الفول السوداني من تناول نفس الكمية دون التعرض لردود فعل تحسسية، ويشير هذا إلى أن التعرض المتحكم فيه للفول السوداني يمكن أن يساعد الأطفال الذين يعانون من حساسية عالية على تطوير القدرة على تحمله بمرور الوقت.



وكان من بين النتائج الحاسمة الأخرى سلامة هذا النهج، فلم يكن هناك سوى طفل واحد في المجموعة التي تناولت الفول السوداني في احتياج إلى حقنة أدرينالين (المعروفة عادة باسم "قلم الإبينفرين") أثناء التجربة، ولم تحدث أي ردود فعل شديدة.



الفوائد طويلة الأمد للعلاج بالتعرض للفول السوداني لاختبار ما إذا كانت الفوائد تستمر، اتبع الأطفال في مجموعة تناول الفول السوداني نظامًا محددًا لمدة أربعة أشهر، استمروا في تناول ملعقتين كبيرتين على الأقل من زبدة الفول السوداني أسبوعيًا، ثم تجنبوا الفول السوداني تمامًا لمدة شهرين، عندما أعادوا تقديم الفول السوداني، كان ما يقرب من جميع الأطفال - 26 من أصل 30 طفلاً - لا يزالون يتحملون زبدة الفول السوداني دون ردود فعل.



وبشكل عام، أظهر 68.4% من الأطفال في المجموعة التي تعرضت للفول السوداني تحملاً طويل الأمد، وهو ما يعني أنهم استطاعوا تناول الفول السوداني دون أن يعانوا من أعراض الحساسية حتى بعد انقطاع عن التعرض له.



ماذا يعني هذا بالنسبة لعلاج الحساسية

أكد الدكتور سيشرر على أهمية هذه النتائج، وقال: "تمثل هذه الدراسة خطوة كبيرة إلى الأمام في تخصيص علاجات حساسية الطعام ، وآمل أن تؤدي هذه النتائج إلى تغيير الطريقة التي نعالج بها حساسية الفول السوداني وإلهام المزيد من الأبحاث حول هذا النهج لعلاج أنواع أخرى من حساسية الطعام".



في الوقت الحالي، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على علاجات مثل المواد البيولوجية القابلة للحقن والعلاج المناعي الفموي الخاضع للرقابة بالفول السوداني لعلاج الحساسية الشديدة للفول السوداني. ومع ذلك، بالنسبة للأطفال الذين يعانون من حساسية الفول السوداني عالية المستوى، تشير هذه الدراسة الجديدة إلى أن الحل الأبسط والأكثر فعالية من حيث التكلفة - استخدام زبدة الفول السوداني التي يتم شراؤها من المتجر تحت إشراف طبي - قد يكون فعالاً للغاية.



تفتح الدراسة الباب أمام المزيد من الأبحاث حول علاجات الحساسية المخصصة، فبدلاً من اتباع نهج واحد يناسب الجميع، قد يتمكن الأطباء قريبًا من تصميم علاجات مخصصة بناءً على مستوى تحمل كل طفل.



ومع استمرار الأبحاث، قد يكون لدى الآباء وأطباء الحساسية أدوات جديدة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من حساسية الفول السوداني على بناء التحمل بأمان، مما قد يقلل من خطر حدوث ردود فعل شديدة في المستقبل.

المصدر: timesnownews

