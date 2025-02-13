أرخص أماكن للخروج في عيد الحب.. تعرف عليها

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أفضل أماكن للخروج في عيد الحب 2025، ولا سيما أن تلك المناسبة التي يحرص المحبون على الاحتفال بها، سواء كانوا متزوجين أو مخطوبين، ما يجعلهم يبحثون عن طرق مختلفة للاحتفال، كما يهتمون بمعرفة بعض الأماكن التي يمكن الخروج بها لقضاء يوم مميز برفقة الحبيب، ومنهم من يبحث عن أرخص أماكن للخروج.

أرخص أماكن للخروج في عيد الحب

جنينة الأسماك

لطالما كانت جنينة الأسماك وموقعها في الزمالك من أبرز ملتقيات العشاق، فمن المعروف عنها أنها الحديقة المفضلة للعشاق، نظرا لما تتمتع به من أجواء هادئة، تضيف أجواء رومانسية للقاء الحبيبين، كما أنها تحتوي على الكثير من حفريات الأسماك النادرة، وبها ساحة واسعة في بهو الحديقة، يستطيع الزائرون الجلوس بها والاستمتاع بالأجواء، ويصل سعر التذكرة بها إلى 5 جنيهات فقط، وأقرب محطة مترو لها صفاء حجازي.

ممشى أهل مصر

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، ومنذ إنشاء ممشى أهل مصر على النيل، أصبح هذا المكان من أبرز الخروجات التي يمكن الاستمتاع بها، نظرا لما يتمتع بها من مميزات عديدة تتمثل في الممرات التي توفر للزائرين فرصة المشي على النيل والاستمتاع بمناظره الخلابة، فضلا عن إتاحة الفرصة لممارسة بعض الأنشطة الأخرى مثل ركوب الدراجات وممارسة رياضة «الاسكيت»، فضلا عن الكافيهات والمطاعم المتوفرة بها، ويصل سعر تذكرة دخول الفرد لممشى أهل مصر إلى 20 جنيها.

حديقة الأزهر بارك في القاهرة

تعد حديقة الأزهر بارك من أبرز معالم القاهرة ومنطقة مصر القديمة، فتتمتع تلك الحديقة بمساحات خضراء شاسعة، فضلا عن الهدوء الذي تتمتع به أجواءها، ما يجعلها وجهة أولى للراغبين في الخروج للاحتفال بمناسبة عيد الحب، ويصل سعر التذكرة بها إلى 40 جنيها للكبار، و30 جنيها للأطفال.

الحديقة الدولية

وتعد الحديقة الدولية أيضا من أبرز الحدائق في القاهرة، التي يمكن التوجه إليها للاحتفال بعيد الحب، وتتميز بموقعها المتميز في مدينة نصر، ويصل سعر تذكرة الدخول للفرد بها إلى 20 جنيها فقط.