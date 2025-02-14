تشجيع القطاع الخاص المصري على التوسع في أسواق موريشيوس

بحثت السفيرة عبير علم الدين سفيرة مصر في موريشيوس مع سيد محمد أديل أمير Sayed Muhammad Aadil Ameer، وزير الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة ببورت لويس سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.

يأتي ذلك تماشياً مع ما توليه مصر للدبلوماسية الاقتصادية من أولوية متقدمة في دول الاعتماد بما يخدم المصالح المشتركة ويبرز ما تتمع به مصر من فرص استثمارية واقتصادية واعدة.

وتناول اللقاء مقترحات وضع آلية تسمح بتدفق الصادرات والاستثمارات بين البلدين الصديقين والإجراءات التحفيزية التي تتخذها موريشيوس لتشجيع القطاع الخاص المصري على التوسع في السوق الموريشي خاصة في القطاعات التي تتمتع بها تلك الشركات بمزايا نسبية تضمن تنافسيتها العالية في السوق المحلي لاسيما الصناعات الدوائية ومشروعات الطاقة والنقل وتحلية المياه.