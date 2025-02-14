حمو بيكا يرقص مع رفاقه بعد خروجه من السجن.. فيديو وصور

نشر حمو بيكا أول فيديو له بعد خروجه من السجن وهو يرقص بين رفاقه وأسرته، فرحا بهذه المناسبة، وذلك في منزله.

وغادر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، محبسه بعد انتهاء فترة عقوبته في القضية المتعلقة بإقامة حفل دون ترخيص بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، وأفرج بعد قضائه شهرين خلف القضبان، تنفيذًا لحكم قضائي صدر ضده.

تعود وقائع القضية إلى عام 2018، عندما أقام "محمد .م.م.م."، المعروف فنيًا بحمو بيكا، حفلًا غنائيًا تحت اسم "وش غضب" دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ما دفع نقابة المهن الموسيقية إلى تحرير محضر ضده، ليصدر لاحقًا حكم بحبسه شهرين.





وشملت القضية رقم 38209 لسنة 2018، بالإضافة إلى قضية أخرى تحمل الرقم 3995 لسنة 2019، حيث وُجهت إليه تهمة عرض وإذاعة مصنف موسيقي دون تصريح رسمي، وفي أبريل 2019، تم تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 14 يومًا، قبل أن يتم إخلاء سبيله، إلا أن القضية ظلت متداولة في المحاكم حتى تأييد الحكم النهائي بحقه.