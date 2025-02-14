نتائج مباريات الخميس.. النصر يهزم الأهلي وروما يتعادل مع بورتو

شهد يوم أمس الخميس، إقامة العديد من المباريات المهمة في مختلف الدوريات حول العالم، والتي شهدت نتائج مثيرة ومفاجآت عديدة.
الدوري المصري:
- إنبي × الاتحاد السكندري (1-1): انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم الاتحاد السكندري عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يعادل إنبي النتيجة في الدقائق الأخيرة.
- مودرن سبورت × طلائع الجيش (0-0): انتهت المباراة بالتعادل السلبي.
الدوري الإماراتي:
- العين × اتحاد كلباء (3-1): حقق العين فوزًا مهمًا على اتحاد كلباء بثلاثة أهداف مقابل هدف.
- خورفكان × العروبة (3-1): فاز خورفكان على العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدف.
الدوري السعودي:
- النصر × الأهلي (3-2): حقق النصر فوزًا مثيرًا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
- القادسية × الشباب (3-2): فاز القادسية على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
- ضمك × الأخدود (0-0): انتهت المباراة بالتعادل السلبي مباريات الدوري
نتائج مباريات الدوري الأوروبي:
- الكمار 4-1 جالاتا سراي: فوز ساحق للكمار على جالاتا سراي.
- بورتو 1-1 روما: تعادل إيجابي بين بورتو وروما.
- باوك سالونيكي 1-2 ستيوا بوخارست: خسارة باوك سالونيكي أمام ستيوا بوخارست.
- تفينتي 2-1 بودو/جليمت: تفينتي يحقق فوزًا صعبًا.
- فنربخشة 3-0 أندرلخت: فوز كبير لفنربخشة.
- فرينكفاروزي 1-0 فيكتوريا بلزن: فوز مهم لفرينكفاروزي.
- ميدتيلاند 1-2 ريال سوسيداد: خسارة ميدتيلاند أمام ريال سوسيداد.
- رويال يونيون 0-2 أياكس: خسارة رويال يونيون أمام أياكس.
نتائج مباريات دوري المؤتمر الأوروبي:
بوراتس بانيا لوكا 1-0 ليوبليانا: فوز صغير لبوراتس بانيا لوكا.
كوبنهاجن 1-2 هايدنهايم: خسارة كوبنهاجن أمام هايدنهايم.
جنت 0-3 ريال بيتيس: خسارة كبيرة لجنت أمام ريال بيتيس.
أومونيا 1-1 بافوس: تعادل بين أومونيا وبافوس.
باتشكا توبولا 1-3 ياجيلونيا: خسارة باتشكا توبولا أمام ياجيلونيا.
فيكينجور ريكيافيك 2-1 باناثينايكوس: فوز فيكينجور ريكيافيك على باناثينايكوس.
مولده 0-1 شامروك روفرز: خسارة مولده أمام شامروك روفرز.
سيلجي 2-2 أبويل: تعادل بين سيلجي وأبويل.