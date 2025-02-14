سامي الشيشيني: حزين لما يمر به نادي الزمالك

قال سامى الشيشينى لاعب الزمالك السابق، إنه يشعر بالحزن لما يمر به فريق الزمالك حاليًا .

وأشار إلى أن جروس لم يكن نشطًا في التدريب لفترة طويلة، وكانت هناك انتقادات قبل تعيينه، فلماذا تم التعاقد معه منذ البداية؟ والآن، بعد 10 مباريات فقط، يتم اتخاذ قرار برحيله!”.

وأضاف: “أي مدرب جديد يحتاج إلى توافق من الرأي العام، وهو ما لم يكن متاحًا لجروس، رغم كونه اسمًا كبيرًا ونجاحه سابقًا في قيادة الزمالك للتتويج بكأس الكونفدرالية 2019، ولكنه ابتعد عن التدريب لفترة طويلة ولم يوفق في فترته الحالية”.

وأوضح أنه “منذ البداية، كان الأداء سيئًا؛ فالفريق خسر أمام مودرن سبورت متذيل الترتيب، وحقق الفوز على فاركو بهدف ذاتي، ولكن الإدارة رأت أن التدخل السريع أصبح ضروريًا لإنقاذ ما تبقى من الموسم، سواء في الدوري، كأس الكونفدرالية، أو السوبر”.

واختتم حديثه: “السؤال الأهم الآن: هل سيحتاج المدرب الجديد إلى وقت للانسجام؟ ما أعلمه أنه سيحظى بدعم من أيمن عبد العزيز، ونتمنى له التوفيق في مواجهة بتروجيت ثم القمة المنتظرة أمام الأهلي”.