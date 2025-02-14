أمريكا: منفتحون على أي مقترحات عربية حول خطة ترامب لغزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخميس، أن بلاده منفتحة على مقترحات من الدول العربية بشأن غزة.

وقال روبيو في مقابلة إذاعية: "في الوقت الحالي، الخطة الوحيدة - وهم (العرب) لا يحبّونها - هي خطة ترامب.. لذلك، إذا كانت لديهم خطة أفضل، فهذا هو الوقت المناسب لتقديمها".

وأضاف: "نأمل أن تكون لديهم خطة جيدة حقا لتقديمها إلى الرئيس".

وكان ترامب طالب مصر والأردن باستقبال سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني فلسطيني.

وبهذا الصدد زعم روبيو إن "كل هذه الدول تتحدث عن مدى اهتمامها بالفلسطينيين، لكن لا أحد منها يريد استقبالهم.. لم يفعل أي منها أي شيء من أجل غزة من هذا المنظور".

واقترح ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وأن ترحّل سكانه إلى بلدان أخرى، خصوصا مصر والأردن، على أن تعيد بناء القطاع المدمر وتحوّله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".