عصام صاصا بعد خروجه من السجن: هطلع أتكلم لما الدنيا تهدى

شاركت جهاد ماهر، زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، مقطع فيديو رفقة زوجها بعد خروجه من السجن، بعدما قضى فترة سجن 6 أشهر في قضية اتهامه بتعاطي مواد مُخدرة.





ونشرت جهاد ماهر الفيديو برفقة زوجها عصام صاصا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام"، وعلق خلاله قائلًا: "أحلى ناس في الدنيا كلها واحشني أطلع أتكلم معاكم بس الدنيا تهدى كدة".

قررت نيابة جنوب الجيزة، الأربعاء الماضي، إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات عصام صاصا، الذي قضى فترة سجن 6 أشهر في قضية اتهامهبتعاطي مواد مُخدرة أثناء قيادة سيارته، بعدما قدم دفاع المتهم ما يُثبت سداد الغرامات المالية المقررة في قضايا عدة.