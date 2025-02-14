عطل فني يضرب طائرة وزير خارجية أمريكا في الجو

تعرضت طائرة تابعة للقوات الجوية تقل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، لمشكلة مفاجئة خلال تحليقها نتجت عن "عطل ميكانيكي" اضطر قائدها إلى العودة مجدداً، وعدم استكمال الرحلة، وفق ما كشفت عنه الخارجية الأمريكية.

وقال متحدث باسم الوزارة، إن "طائرة تقل الوزير روبيو، من واشنطن إلى ميونيخ، واجهت مشكلة ميكانيكية وعادت أدراجها، مما يعني أن روبيو سيواصل رحلته إلى ألمانيا والشرق الأوسط على متن طائرة أخرى"، وفق ما أوردته "رويترز".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤل أمريكي قوله، إن "المشكلة لها علاقة بالزجاج الأمامي لقمرة القيادة في الطائرة C-32، وهي طائرة بوينج 757 محولة، وحدثت بعد حوالي 90 دقيقة من إقلاع الرحلة من قاعدة أندروز المشتركة الموجودة خارج واشنطن".

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو متجهاً إلى ألمانيا للمشاركة في "مؤتمر ميونيخ الأمني" ​​الذي سيحضره 60 من قادة العالم الآخرين، وفق الصحيفة.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي يقوم، السبت، بجولة في منطقة الشرق الأوسط، تستمر 4 أيام، وتشمل عدداً من دولها.

وذكر بيان وزعته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن روبيو سيبحث خلال جولته في المنطقة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدفع قدماً بمسيرة الاستقرار والسلام.