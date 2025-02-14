وزير الخارجية: مصر بصدد بلورة تصور شامل يهدف لمساعدة الفلسطينيين

نقل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة تحيات رئيس الجمهورية إلى الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون".

جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي مع ماكرون على هامش أعمال الاجتماع الوزاري حول سوريا الذى عقد في باريس أمس الخميس.

كما استعرض الوزير عبد العاطى الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة فى مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية فى غزة، مشيراً إلى أن مصر بصدد بلورة تصور شامل يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين فى غزة من خلال تنفيذ برامج ومشروعات للتعافى المبكر وازالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم.

وطلب الرئيس الفرنسي نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، مثمناً الجهود الحثيثة التى تضطلع بها مصر فى هذا السياق وفى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، معرباً عن دعم فرنسا لهذه الجهود مع بقاء الفلسطينين على أرضهم.