قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيمي نور شمس
فخورة بالعمل تحت إدارتك.. هدى زاهر توجه رسالة لـ محمد سامي
عمر فرج يواصل مشروع محمود الجندي المسرحي في البحيرة
أنواع الورود المناسبة في عيد الحب.. نصائح مجربة من منسقة نباتات
بلدية غزة: قوات الاحتلال دمرت 133 آلية ومركبة وأخرجت 63 بئرا للمياه عن الخدمة
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: "كن"
رئيس وزراء ماليزيا يشيد بجهود مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين
وزير الأوقاف يشهد احتفال الوزارة بليلة النصف من شعبان
موعد مباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الماليزي يؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم
محمد عبد اللطيف: مصر تولي اهتماما بالغا بتطوير التعليم الفني
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: التهجير يمثل تصفية للقضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمر فرج يواصل مشروع محمود الجندي المسرحي في البحيرة

عمر فرج
عمر فرج
يوسف أيمن

أكد الفنان الدكتور عمر فرج، أحد أبطال مسلسلي سلسال الدم وأفراح إبليس، التزامه باستكمال المشروع المسرحي للفنان الراحل محمود الجندي.

أكاديمي وفنان بارز في الدراما والمسرح

وأوضح فرج، خلال استضافته في برنامج صباح البلد، الذي يقدمه أحمد دياب وعبيدة أمير على قناة صدى البلد، أنه أستاذ الدراما والنقد ورئيس قسم المسرح والدراما بكلية الآداب جامعة بني سويف، كما أنه عضو قديم في نقابة الممثلين، إلى جانب كونه كاتبًا مسرحيًا وممثلًا تلفزيونيًا. 

وأضاف أنه قام بتأليف مسرحية في قلوبهم مرض، التي أخرجها ولعب بطولتها الفنان الراحل محمود الجندي.

استكمال مشروع محمود الجندي المسرحي

وكشف فرج عن أحدث مشاريعه الفنية، حيث يتولى حاليًا إخراج مسرحية جديدة لفرقة الفنان الراحل محمود الجندي في البحيرة، وذلك في إطار مشروع "العودة للجذور"، الذي يهدف إلى إحياء المسرح واستكمال المسيرة الفنية للجندي.

أبرز الأعمال التلفزيونية لعمر فرج

وعن أعماله الدرامية، أشار الفنان عمر فرج إلى مشاركته في عدة مسلسلات بارزة، أبرزها:

  • سلسال الدم
  • أفراح إبليس
  • كلمة حق

وأكد أن قلة ظهوره الفني ترجع إلى انشغاله بالعمل الأكاديمي، حيث يركز على تطوير مجال الدراما والنقد المسرحي داخل الجامعات المصرية.

البحيرة صدى البلد محمود الجندي أحمد دياب عبيدة أمير عمر فرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ رسميًا في هذا التوقيت

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التطبيق رسميًا في هذا التوقيت

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

صيام النصف من شعبان

هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط؟

زياده

بشاير الحكومة للمواطنين.. زيادة بالمرتبات والمعاشات لتلك الفئات

صورة أرشيفية

عطل فني يضرب طائرة وزير خارجية أمريكا في الجو

الزمالك

الأهلي سبب رفض ميكالي تدريب الزمالك.. تفاصيل

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة

احمد عبدالقادر

الأهلي يحسم مصير أحمد عبد القادر بعد عرض نادي قطر

ترشيحاتنا

القضية الفلسطينية

خبير: جهود الدبلوماسية المصرية لا تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية

باسنتي ناجي

انطلاق بطولة البحر الأحمر الدولية لصيد الأسماك بمشاركة 9 دول

معرض ديارنا

انطلاق معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمشاركة 400 عارض

بالصور

قبل رمضان.. طريقة عمل عجينة الطعمية وتخزينها في الفريزر

عجينة الطعمية
عجينة الطعمية
عجينة الطعمية

في عيد الحب| نادين نجيم تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

فيديو

انجي مراد

مكنش عندها فيرس.. ابنة خال الفنانة الراحلة انجي مراد تكشف مفاجأة

حمو بيكا

شهرين في الحبس .. حفلة قديمة اتسببت في الحكم على حمو بيكا ..اعرف القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد