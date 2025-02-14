عمر فرج يواصل مشروع محمود الجندي المسرحي في البحيرة

أكد الفنان الدكتور عمر فرج، أحد أبطال مسلسلي سلسال الدم وأفراح إبليس، التزامه باستكمال المشروع المسرحي للفنان الراحل محمود الجندي.

أكاديمي وفنان بارز في الدراما والمسرح

وأوضح فرج، خلال استضافته في برنامج صباح البلد، الذي يقدمه أحمد دياب وعبيدة أمير على قناة صدى البلد، أنه أستاذ الدراما والنقد ورئيس قسم المسرح والدراما بكلية الآداب جامعة بني سويف، كما أنه عضو قديم في نقابة الممثلين، إلى جانب كونه كاتبًا مسرحيًا وممثلًا تلفزيونيًا.

وأضاف أنه قام بتأليف مسرحية في قلوبهم مرض، التي أخرجها ولعب بطولتها الفنان الراحل محمود الجندي.

استكمال مشروع محمود الجندي المسرحي

وكشف فرج عن أحدث مشاريعه الفنية، حيث يتولى حاليًا إخراج مسرحية جديدة لفرقة الفنان الراحل محمود الجندي في البحيرة، وذلك في إطار مشروع "العودة للجذور"، الذي يهدف إلى إحياء المسرح واستكمال المسيرة الفنية للجندي.

أبرز الأعمال التلفزيونية لعمر فرج

وعن أعماله الدرامية، أشار الفنان عمر فرج إلى مشاركته في عدة مسلسلات بارزة، أبرزها:

سلسال الدم

أفراح إبليس

كلمة حق

وأكد أن قلة ظهوره الفني ترجع إلى انشغاله بالعمل الأكاديمي، حيث يركز على تطوير مجال الدراما والنقد المسرحي داخل الجامعات المصرية.