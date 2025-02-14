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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بلدية غزة: قوات الاحتلال دمرت 133 آلية ومركبة وأخرجت 63 بئرا للمياه عن الخدمة

غزة
غزة
إسراء صبري

أعلنت بلدية غزة، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 133 آلية ومركبة تابعة لها وأخرجت 63 بئرا للمياه عن الخدمة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضحت بلدية غزة، أنّ الاحتلال يمنع إدخال المعدات الثقيلة ما يعوق إزالة الركام وفتح الشوارع ويبطئ استعادة الحركة في الأحياء السكنية والمناطق التجارية، مشيرةً، إلى أنّ الاحتلال دمر أكثر من 70% من البنية التحتية، ورغم الإمكانات المحدودة تعمل الطواقم على إعادة تشغيل الخدمات بالحد الأدنى.

وأكدت: " نواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة مع نقص حاد في المياه وتعطل شبكات الصرف الصحي وتراكم النفايات وانهيار شبكة الطرق وانعدام الكهرباء".

غزة الاحتلال بلدية غزة

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