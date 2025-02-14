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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرزها التعاقد مع مدرب الأهلي السابق.. 4 قرارات عاجلة من مجلس الزمالك

شعار نادي الزمالك
شعار نادي الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

استعرض مجلس إدارة نادي الزمالك في اجتماعه الأخير أوضاع قطاع كرة القدم و بصفة خاصة المتعلقة بالفريق الأول في إطار إدراك المجلس لمسؤولياته تجاه النادي وجماهيره العظيمة وسعياً لتحقيق طموحاتنا فى التتويج بمزيد من البطولات.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الأتي :

1 - اعتماد تشكيل لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم، برئاسة حسين لبيب رئيس النادي وتضم في عضويتها الكابتن حازم إمام وأحمد حسام ميدو و عمرو الجنايني.

ويحق للجنة أن تستعين بما تراه من أصحاب الخبرات ومن رموز وأبناء النادي.

2- اختصاصات اللجنة بما تشمله من خبرات فنية وإدارية ستكون العمل على وضع استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في كافة النواحي  الفنية والإدارية والمالية ورفع ما تراه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.
 
3 - استعرض المجلس تقرير لجنة التخطيط بشأن تقييمها للفريق الأول لكرة القدم وموقف الجهاز الفني والإداري، وبناء عليه قرر المجلس توجيه الشكر للمدرب السويسري كريستيان جروس وجهازه المعاون مع تكليف الإدارة المالية بسرعة تسوية مستحقاته المالية وأكد المجلس تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله جروس ومساعدوه ، مُتمنين لهم التوفيق و النجاح في خطواتهم المقبلة.

4 - قرر مجلس الإدارة بعد ترشيح وتوصية لجنة التخطيط الرياضي عدد من السير الذاتية للمدُربين، تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب بورتو وسبورتنج لشبونة الأسبق مديراً  فنياً للزمالك لمدة موسم ونصف ، بعد الاستقرار عليه من قبل لجنة التخطيط الرياضي كونه المُناسب لتدريب الفريق الأول خلال الفترة الراهنة نظراً لخبرته الكبيرة ونجاحاته السابقة مع العديد من الأندية والمنتخبات.

وأكد المجلس مجدداً تفهم واحترام مشاعر وتطلعات الجماهير الوفية وأنه لا يدخر جهداً في سبيل تحقيقها والوصول بالنادي إلى المكانة التي تليق به.

الزمالك نادي الزمالك جروس مدرب الزمالك بيسيرو

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