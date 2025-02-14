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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل محمد صلاح يعلق على أداء سلوت مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
يمنى عبد الظاهر

نشر رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، قائد منتخب مصر، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، تغريدة يدعم فيها المدرب الهولندي آرنيسلوت، المدير الفني لـ "الريدز"، بعد استمرار تفوقه وتصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب مرور 24 جولة.

 وعبر حسابه بمواقع التدوينات القصيرة إكس نشر "عباس" تدوينة، تشير إلى تقدم ليفربول بفارق 7 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن آرسنال، أقرب منافسيه في صراع حصد لقب "البريميرليج" هذا الموسم.

 يواصل الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تحقيق الإنجازات والتألق مع ليفربول حيث سجل هدفاوصنع آخر في مباراة الديربي ضد إيفرتون، خلال المواجهة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر بالمسابقة، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، على ملعب «جوديسون بارك»،

وبهذا الأداء المميز، أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم في 23 هدفا خارج ملعبه فيموسم واحد؛ إذ سجل 14 هدفا، وصنع 9 تمريرات حاسمة في 13 مباراة خارج «أنفيلد»، محققا رقما قياسيا جديدا كانيحمله الإنجليزي أندي كول منذ موسم 1993-1994 بـ21 مساهمة تهديفية.

كما أصبح محمد صلاح، أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يسجل ويصنع في نفس المباراة، خلال 9 مبارياتمختلفة في موسم واحد، وأول لاعب يحقق هذا الإنجاز للمرة 40 في مسيرته بالدوري الإنجليزي أمام 22 ناديا، آخرها إيفرتون.

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