أخبار التوك شو| مصطفى بكري يوجه رسالة نارية لـ إسرائيل.. عمرو أديب ينفعل على الهواء بسب مساعدات غزة

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:



رفضنا مليارات الدولارات| عمرو أديب ينفعل على الهواء بسب مساعدات غزة

انفعل الإعلامي عمرو أديب، أثناء تقديمه برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، بسبب شائعات دفع اموال مقابل اداخل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



ضاربة شمال.. مصطفى بكري يوجه رسالة نارية لـ إسرائيل لهذا السبب

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل بعد التلميحات الإسرائيلية بضرب السد العالي، قائلا: "دا إحنا تاني يوم نبقى في تل أبيب".



الجيش اللبناني: نرفض أي تعرض لـ«يونيفيل».. وسنعمل على توقيف المعتدين

قال قائد الجيش اللبناني بالنيابة:" نرفض أي تعرض لـ يونيفيل وسنعمل على توقيف المعتدين"، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

مصطفى بكري لنتنياهو: «لحم مصر مُر.. والجيش لو مد إيده هيقطع رقابكم كلها»

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا: “أنت منين يلا؟ وأبوك منين؟.. لحم مصر مُر.. والجيش المصري لو مد إيده؛ هيقطع رقابكم كلها”.

طبيب أورام يكشف مفاجأة: بشوف عزرائيل في أركان غرفة العمليات

أكد د. جمال مصطفى سعيد، أستاذ جراحة الأورام بكلية طب جامعة القاهرة، أن غرفة العمليات لها حساسية خاصة وأجواء تحتاج تأهيل نفسي قبل دخولها، مشيرا إلى أن كل عملية جراحية امتحان واختبار يتم مراجعتها ومذاكرتها جيدا كامتحان دراسي.



الأرض لم تأكل جثمانها.. ياسمين الخيام تكشف تفاصيل وفاة شقيقتها

كشفت الداعية ياسمين الخيام عن تفاصيل وفاة شقيقتها شوقية، مؤكدة أن شقيقتها كانت شخصية صبورة وجميلة، وتمتاز بأعمال الخير التي كانت تقوم بها طوال حياتها.



أستاذ اقتصاديات الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الوفيات 80% .. ويمنع التصاعد

أكد د. إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة، على أهمية لقاح الأنفلونزا في الوقاية من مضاعفات المرض الخطيرة.



إعلام إسرائيلي: الجيش يخطط للبدء في التعامل مع مناطق إضافية بالضفة الغربية

كشف إعلام إسرائيلي عن أن الجيش يخطط للبدء في التعامل مع مناطق إضافية بالضفة الغربية.



حسام موافي يحذر من مضاعفات الشريان التاجي المدفون.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن جميع شرايين القلب تكون خارجة عن جدار القلب وليس داخله.

برنامج ضخم.. أبرز ملامح خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان

كشف الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، ملامح خطة وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان 2025 ، مشيراً إلى ان الوزارة تستعد ببرنامج ضخم.

علاقة عيد الحب بالحضارة المصرية القديمة.. فيديو

أكد الخبير الأثري مجدي شاكر أن عيد الحب الذي نحتفل به اليوم يتشابه بشكل كبير مع تقاليد قديمة كانت موجودة في الحضارة المصرية، حيث كان هناك عيد مماثل يُسمى "عيد اللقاء الجميل" أو "عيد العناق الجميل".