بعد ظهورها في الإمارات .. ما هي أعراض جدري القرود السلالة الجديدة؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن أول اكتشاف لحالة أصيبت بمرض جدرى القرود mpox من السلالة الجديدة القاتلة Ib MPXV فى البلاد.

وقالت المنظمة، إن جدرى القرود ينتشر فى عدة بلدان، وأضافت إنه يستمر تفشى مرض جدرى القرود الناجم عن فيروس جدرى القرود من النوع Ib (MPXV) بشكل كبير فى جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندى وأوغندا، مع تحديد حالات جديدة مرتبطة بالسفر فى بلدان لم تتأثر سابقًا.

أعراض جدري القرود

حمى

التهاب الحلق

صداع

آلام العضلات

آلام الظهر

طاقة منخفضة

تضخم الغدد الليمفاوية

بالنسبة لبعض الأشخاص، ستكون الأعراض الأولى مشابهة لأعراض الأنفلونزا أو كوفيد-19، لكن من الصعب تجاهل تطور الطفح الجلدي، يمكن أن تظهر الآفات على اليدين أو القدمين أو الصدر أو الوجه أو الأعضاء التناسلية، يبدأ على شكل بقع مسطحة، ثم يشكل عقدة صلبة، ومن هناك، يصبح بثرة، ثم بثرة (بثرة تحتوي على صديد) ثم يتقشر، يمكن أن يكون مؤلمًا أو حاكًا.

كما تستمر الأعراض عادةً من أسبوعين إلى أربعة أسابيع ، ولكنها قد تستمر لفترة أطول لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.