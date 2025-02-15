قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغيير مفاجئ.. بيان هام بشأن حالة الطقس وموعد تحسن الأحوال الجوية
وزيرا التضامن والصحة يشهدان اليوم إطلاق قافلة مساعدات لـ غزة
"لا هجرة إلا للقدس".. لماذا قررت المقاومة تسليم الأسرى من منزل السنوار؟
هل شيكابالا السبب في رحيل جروس؟.. ميدو يكشف التفاصيل
مقاتلو القسام يظهرون بأسلحة إسرائيلية قبل تسليم الأسرى | شاهد
براتب 9 آلاف جنيه .. وظائف جديدة للشباب تعرف عليها
حسن مصطفى: احتفالية الأهلي تاريخية.. والاستاد إنجاز يستحق الفخر
هل يجوز تأخير الصلاة بسبب الجوع .. اعرف رأي الشرع
أبرز مباريات اليوم السبت 15-2-2025 والقنوات الناقلة
وزير الشباب والرياضة: حلم استاد الأهلي أصبح حقيقة
حماس: لن نسمح بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
موعد مباراة الزمالك أمام بتروجيت والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة وفاة زكى رستم المأساوية

زكى رستم
زكى رستم
أحمد إبراهيم

يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنان زكي رستم، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1903، ورحل عن عالمنا في 15 فبراير عام 1972، عن عمر ناهز الـ 68 عامًا.

حياة زكي رستم

ولد محمد زكي محرم محمود رستم، أو «زكي رستم» في قصر جده اللواء محمود رستم باشا بحي الحلمية الذي كانت تقطنه الطبقة الأرستقراطية في أوائل هذا القرن.

كان والده محرم بك صديقاً شخصياً للزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد، في عام 1920 نال شهادة البكالوريا ورفض استكمال تعليمه الجامعى وكانت أمنية والده أن يلحقه بكلية الحقوق، إلا أنه اختار هواية فن التمثيل في عام 1924، وكانت رياضة حمل الأثقال هي هوايته المفضلة، وفاز بلقب بطل مصر الثاني في حمل الأثقال للوزن الثقيل.

زكي رستم يفقد السمع
عانى زكي رستم في أوائل الستينيات من ضعف السمع، وقد اعتقد في البداية أنه مجرد عارض سيزول مع الأيام، وأنه بحفظه جيدًا لدوره وقراءته لشفاه الممثلين أمامه قد يحل المشكلة، ولكن هذا لم يحدث، ففي آخر أفلامه "إجازة صيف" كان قد فقد حاسة السمع تمامًا، فكان ينسى جملًا في الحوار أو يرفع صوته بطريقة مسرحية، وعندما كان المخرج يوجهه أو يعطيه ملاحظاته لا يسمعها، ما أحزنه كثيرًا، حتى أنه في أحد المرات بكى فى الاستوديو من هذا الموقف.

نهاية زكي رستم

زكي رستم اضطر إلى اعتزال التمثيل نهائيا عام 1968، والابتعاد عن الناس بعد فقدانه حاسة السمع تدريجيا، وكان يقضي معظم وقته في القراءة ولعب البلياردو، بعدما قدَّم أكثر من 240 فيلما، لكن الشهير منها، والموجود 55 فيلما فقط.

وبعد ذلك أصيب زكي رستم بأزمة قلبية حادة نقل على أثرها إلى مستشفى دار الشفاء، وفي 15 فبراير 1972 توفي الفنان الكبير ولم يمش في جنازته أحد.

زكى رستم الفنان زكى رستم ذكرى وفاة زكى رستم أفلام زكى رستم أعمال زكى رستم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استاد الاهلي

شعار الزمالك يظهر في تصميم ستاد الأهلي الجديد .. صور

الدكتور مصطفى مديولى

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات

الخطيب

مفاجأة مدوية.. الخطيب يعلن ابتعاده عن الأهلي| تفاصبل

زيادة ألف جنيه مع القبض الجديد.. الحكومة تعلن موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص

زيادة ألف جنيه مع القبض الجديد.. الحكومة تعلن موعد رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص رسميًا

البنك المركزي

قرار مهم ينتظر البنوك الأسبوع المقبل .. تفاصيل

أين يقع استاد الأهلي الجديد؟| مشروع القرن يخرج للنور رسميًا.. صور

أين يقع استاد الأهلي الجديد؟| مشروع القرن يخرج للنور رسميًا.. صور وفيديو

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل.. ما السبب؟

الصيام فى شعبان

هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

النذر

مدى لزوم النذر بقول الشخص: "نويت إخراج شيء لله".. الافتاء توضح

الدكتور محمد الجندي

أمين البحوث الإسلامية يوجّه رسائل مركزة من خطبة الجمعة بالدنمارك

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

علي جمعة: البيوت لا تبنى على الحب فقط

بالصور

بالأصفر اللافت| بشرى تستعرض أناقتها بإطلالة مميزة

بشرى
بشرى
بشرى

ليلى علوي تخطف الأنظار بأناقتها في عيد الحب.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

تفسير رؤية اسم "عمر" في المنام .. بداية مرحلة جديدة نحو الأفضل

تفسير رؤية اسم "عمر" في المنام
تفسير رؤية اسم "عمر" في المنام
تفسير رؤية اسم "عمر" في المنام

تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام.. وعلاقته بالصعوبات والمشكلات الشخصية

تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام
تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام
تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام

فيديو

عمرو اديب

باخد 2.5 مليون دولار.. عمرو أديب: مهنة الإعلام بالعالم العربي ليست سهلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد