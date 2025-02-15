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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

6 أطعمة لا تتناولها فى الإفطار.. تسبب الارتجاع وحموضة المعدة

الإفطار
الإفطار
هاجر هانئ

هناك بعض الأطعمة التي قد تؤدي إلى زيادة حموضة المعدة وارتجاع المريء إذا تم تناولها على الإفطار، خاصة إذا كانت المعدة فارغة أو إذا كانت لديك استعدادات لهذه المشكلات.

 إليك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في الإفطار لتفادي الحموضة وارتجاع المريء:


- الأطعمة المقلية والدهنية: الأطعمة الغنية بالدهون مثل المقليات قد تؤدي إلى إبطاء عملية الهضم وزيادة الضغط على المعدة، مما يسبب ارتجاع الحمض، تجنب تناول الأطعمة الدسمة مثل البيض المقلي أو الفطائر المقلية في الإفطار.


-الطماطم والمأكولات الحامضية: الطماطم ومنتجاتها، مثل صلصة الطماطم والعصير، تحتوي على أحماض قد تزيد من حموضة المعدة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالارتجاع، تجنب تناول هذه المأكولات في الإفطار.


- المشروبات الغازية: تحتوي المشروبات الغازية على ثاني أكسيد الكربون الذي يمكن أن يسبب الانتفاخ والضغط على المعدة، مما يؤدي إلى ارتجاع الحمض. أيضًا، قد تحتوي بعض المشروبات الغازية على كافيين، الذي يمكن أن يسبب الحموضة.


-الأطعمة الحارة: الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة قد تزيد من تهيج المعدة والمريء، مما يؤدي إلى الحموضة وارتجاع الحمض، من الأفضل تجنب الأطعمة الحارة في بداية اليوم.


 -الشكولاتة: تحتوي الشكولاتة على مادة الكافيين ومركبات يمكن أن تساهم في ارتخاء العضلة العاصرة للمريء، مما يسهل ارتجاع الحمض إلى المريء.


  -الأطعمة التي تحتوي على كافيين: القهوة والمشروبات التي تحتوي على كافيين يمكن أن تؤدي إلى استرخاء العضلة العاصرة للمريء، مما يزيد من احتمالية حدوث ارتجاع الحمض.

بدلاً من هذه الأطعمة، يُفضل تناول وجبة إفطار تحتوي على أطعمة خفيفة وسهلة الهضم، مثل الشوفان، أو الفواكه غير الحمضية، أو اللبن الزبادي، أو البيض المسلوق، أو الخبز الأسمر.

المصدر: timesnownews


 

ارتجاع المريء حموضة المعدة الإفطار

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