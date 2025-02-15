الزمالك كشف السر.. لماذا رحل جروس وسبب اختيار بيسيرو؟

يتساءل الكثير من عشاق وجماهير الزمالك عن سبب رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس بعد فترة قليلة من توليه المسئولية واختيار البرتغالي جوزيه بيسيرو خلفا له.

جدير بالذكر أن جروس (70 عاماً) تولى مسؤولية تدريب الزمالك، في ديسمبر الماضي، خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز.

سبب رحيل جروس عن الزمالك

تحدث أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط بالزمالك، عن أسباب رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس، ورؤية اللجنة في اختيار المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية، إنه تم تقييم أداء جروس في التدريبات ومباريات الفريق، حيث تم التركيز على تحضيره للمباريات وتقييمه للاعبين.

وأكد أن توصيات اللجنة كانت بالتغيير بسبب الأداء الذي تم رصده، مشيراً إلى الاحترام الكبير لجروس وجهازه المعاون. كما أعرب عن شكره لأمير عزمي الذي قدم أداء جيد خلال فترة عمله.

وحسب بيان الزمالك، استعرض المجلس تقرير لجنة التخطيط بشأن تقييمها للفريق الأول لكرة القدم وموقف الجهاز الفني والإداري، وبناء عليه قرر المجلس توجيه الشكر للمدرب السويسري كريستيان جروس وجهازه المعاون مع تكليف الإدارة المالية بسرعة تسوية مستحقاته المالية ويؤكد المجلس علي تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله جروس ومساعدوه ، مُتمنين لهم التوفيق و النجاح في خطواتهم المقبلة.

سبب اختيار بيسيرو لتدريب الزمالك

أشار ميدو إلى أن اختيار بيسيرو جاء بعد دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين بعد مباراة فاركو، حيث تم عقد اجتماعات عبر زووم مع سبعة مدربين كبار لمناقشة إمكانية تولي أحدهم قيادة الفريق.

ووجد ميدو وزملاؤه أن بيسيرو هو الأكثر ملاءمة للظروف الحالية بالنادي، نظرًا إلى خبرته في التعامل مع ضغط المباريات بشكل مستمر.

وشدد ميدو على تفائله بنجاح بيسيرو في قيادة الفريق، حيث هناك توافق تام بين اللجنة والمجلس حول هذا القرار.

عقد بيسيرو مع الزمالك

أعلن نادي الزمالك، تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرباً جديداً للفريق لمدة موسم ونصف موسم.

وتحدث ميدو عن عقد بيسيرو، قائلا: “عقد بيسيرو في بند يزيد راتبه اذا حقق بطولتين من الثلاث بطولات التي يشارك فيها، احنا بنتحارب من كل حته وناس بتطلع كلام بدون دليل بشان مرتب بيسيرو، ارى ان انجاز كبير نتعاقد مع مدرب كبير بالمبلغ ده 70 الف دولار”.

الجدير بالذكر أن بيسيرو 64 عاماً) مدرب بورتو وسبورتنغ لشبونة الأسبق، قد سبق وأن درب النادي الأهلي موسم 2015 /2016.