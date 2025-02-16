السيطرة على حريق هائل داخل محمصة بمنطقة بيانكي غرب الإسكندرية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية من السيطرة على حريق كبير اندلع مساء السبت داخل محمصة بمنطقة بيانكي العجمي البيطاش، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع الحريق داخل محمصة تقع بشارع إسلام العوضي، بجوار فرن الباشا في منطقة بيانكي العجمي البيطاش. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمكنت من السيطرة عليه وإخماده قبل أن يمتد إلى المحال التجارية المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تجري الجهات المختصة تحقيقات لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لقوات الحماية المدنية للتعامل السريع مع الحوادث الطارئة، والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.