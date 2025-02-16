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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لطاقة فيزا تكشف هوية الضحية الثالثة لسفاح الإسكندرية

سفاح الأسكندرية
سفاح الأسكندرية
أسامة علي

كشفت دينا جمال بنت شقيقة الضحية الثالثة “المهندس محمد إبراهيم”  لـ سفاح الإسكندرية الإيام الأخيره لخالها قبل وفاته. 

وأوضحت دينا جمال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صدالة التحرير”، عبر قناة “صدى البلد”، تقديم فاتن عبدالمعبود، أنه وجد “فيزا” تعود إلى خالها بجانب الجثة الثالثة التى عثر عليها فى شقة كان سفاح الأسكندرية مستأجرها.

وتابعت دينا جمال أن النيابة ستجرى تحليل لـ dna للجثة للتأكد من أنها تعود إلى خالها، لافتة إلى أن خالها تغيب منذ 3 سنوات.

وأوضحت دينا جمال قائلة:" فى يوم خالى كان عندنا قاعد مع ماما والمحامى اتصل عليه بحجة أنه لقى ذبون يبيع ليه الشقة".

تغيب لمدة يومين

ولفتت دينا جمال، إلى أنه بعد ذهاب خالها إلى المحامى تغيب لمدة يومين وحاولوا الاتصال معه كثيرا دون استجابة، حتى أرسلت بنته رسالة قائلة:" رد يا بابا عليا أحسن أروح أبلغ الحكومة".

وأكدت دينا جمال، أنه بعد الرسالة تواصل خالهم معهم وأبلغهم أنه مع المحامى “ نصر الدين السيد” وبالفعل تواصلنا مع المحامى أثناء تواجد خالى معه، معقبة:" طريقة كلام خالى كانت بتأكد أنه مضروب ومربوط".

وأشارت إلى أنه بعد ذلك انقطع التواصل معه تماما، وتواصلت الأسرة مع المحامى، الذى أكد أنه خالها قام ببيع السيارة والمنزل وتزوج ثم سافر للخارج. 

صدى البلد سفاح سفاح الإسكندرية اخبار صدى البلد

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