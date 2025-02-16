مش هتخدم أفكارنا .. الغندور يفتح النار علي جماهير الأهلي

علق الاعلامي خالد الغندور علي عدم حصول أحمد سيد زيزو علي إنذار في مباراة اليوم أمام بتروجت.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “هههههه الأهلاوية مركزين علي إنذار زيزو رغم إن مافيش فار ومطنشين ان كان هناك ضربة جزاء لسيف الجزيري و كان فيه فار وقال ألعب في أقل من ١٠ ثواني و لا دي مش لازم نجيب سيرتها مش مهمة مش هتخدم أفكارنا " .

وسجل مصطفى الجمال، الهدف الأول لصالح بتروجيت في مرمى نادي الزمالك، خلال المباراة المقامة بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل الجمل الهدف في الدقيقة 90+4 من عمر اللقاء بعد تسديدة أرضية على يسار محمد صبحي.

وبعدها بدقيقة واحدة، أدرك نادي الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء.