ترامب: الأمر منوط بإسرائيل بشأن التعامل مع حماس لكن بعد التشاور معي

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات صحفية مساء الاحد، تناولت عدة قضايا دولية، أبرزها الوضع في الشرق الأوسط، واوكرانيا وعملية السلام مع روسيا وانهاء الحرب.

وفيما يتعلق بالتعامل مع حركة حماس، أكد ترامب أن القرار يعود إلى إسرائيل، لكنه شدد على ضرورة التشاور معه قبل اتخاذ أي خطوات، جاء ذلك في سياق حديثه عن العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية والتنسيق المستمر بين البلدين.

وفي نفس التصريحات، أشار ترامب إلى لقاء مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يُعقد قريبًا جدًا، بهدف مناقشة الحرب في أوكرانيا.

وأوضح أن بوتين يرغب في إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن، مما يفتح الباب أمام جهود دبلوماسية جديدة لحل الأزمة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات متصاعدة في قطاع غزة، حيث هددت حركة حماس بتعليق عملية إطلاق الرهائن بسبب ما وصفته بعدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جانبه، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، أن الجيش يعد خططًا هجومية تحسبًا لأي تصعيد محتمل.

وفي سياق متصل، أفرجت حماس، السبت، عن ثلاثة رهائن إسرائيليين، بينهم مواطن أمريكي، في إطار اتفاق الهدنة. ورحب ترامب بهذه الخطوة، معتبرًا إياها تطورًا إيجابيًا، لكنه أكد أن القرار النهائي بشأن التعامل مع حماس يبقى بيد إسرائيل، مع ضرورة التشاور المسبق مع الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى تهدئة الأوضاع ومنع تفاقم الصراع بين إسرائيل وحماس، مع التركيز على حماية المدنيين وإيجاد حلول سلمية دائمة.