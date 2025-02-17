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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

جنيهات ذهب
جنيهات ذهب
آية الجارحي

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 17-2-2025 استقر في جميع محالات الصاغة.

ومقارنة بالاثنين الماضي تحرك  سعر الجنيه الذهب من 32.400 جنيه الاثنين الماضي إلى 32.680 جنيه الان.

سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً، للأسبوع الرابع على التوالي، مدعوما بالصعود الكبير للبورصة العالمية، وحركة سعر صرف الدولار مما دعم صعود الذهب في مصر رغم انخفاض الطلب بصورة كبيرة بجانب عمليات البيع لجني الأرباح.

أسعار الذهب اليوم 

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

بورصة الذهب مباشر 

سعر الذهب عالميا الآن سجل 2882 دولارًا للأوقية. 

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3501 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4085 جنيها دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4669 جنيها.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 32.680 .ألف جنيه.


وتشهد الأسواق حالة من عدم اليقين، والتقلبات السعرية، بشأن عوامل متباينة من بينها الحرب التجارية، والمخاطر الجيوسياسية، والديون السيادية الأمريكية، والتحولات في السياسات النقدية والمالية المتضاربة للبنوك المركزية.


بجانب المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة للتعريفات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفعت المستثمرين للتحوط بالذهب، وسط تكهنات بأن سياسات ترامب الاقتصادية من شأنها أن تعزز التضخم.

وعلاوة على ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين من أن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، إذا استمرت، قد تؤدي إلى تفاقم التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير وتثبت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.


على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يذكر المعادن الثمينة في خططه التعريفية، إلا أن المخاطر كانت كافية لتعزيز تسليمات الذهب إلى بورصة كومكس في نيويورك كجزء من سعي السوق إلى التحوط لمواقفها في بورصة كومكس الأمريكية.

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