ضبط 819 كيلو سمن منتهي الصلاحية بمحل مخبوزات وحلويات بدمياط

نفذت الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من الكوارث والمتابعة بديوان عام محافظةدمياط، حملة تفتيشية على المحال الغذائية ومصانع الحلويات جاءت بالتعاون مع مديريتى التموين والصحة وبمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٣٩ صفيحة سمن بقرى وجاموسى منتهية الصلاحية بوزن ٢١ كجم للصفيحة الواحدة ، أى بإجمالى ٨١٩ كيلو جرام ، بأحد محال بيع المخبوزات والحلويات بمدينة دمياط حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة، للحفاظ على صحة المواطنين.