شوبير عن مباراة القمة: مفيش حاجة بتجيبنا ورا غير الكلام

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسائل نارية بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري.





وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "الأهلي": "عايز اتكلم عن الأهلي والزمالك ومتعمد اتكلم من بدري، لأني سمعت الأهلي هيكسب كام، وجاتلي رسايل انتظر فوز تاريخي يا كابتن للأهلي على الزمالك، الأهلي هيكسب 3-0، هيكسب 6 -0".





وأضاف: "مفيش حاجة بتجيبنا ورا غير الكلام ده، الثقة الزايدة، داخل مطمن، داخل المباراة عندك ثقة، كنا داخلين ماتش السوبر الإفريقي واثقين من الفوز وخسرنا".





وتابع: "الزمالك غير مدربه، أوعى تحاسب جوزيه بيسيرو، على مباراة بتروجت، بيسيرو، مدرب جيد على الأقل أفضل من جروس".





وأكمل: "الأهلي عنده فرصة العمر، أنه يفوز على المنافس المباشر له ويوسع الفارق معه إلى 8 نقاط، الأهلي بمستواه الطبيعي يكسب، ليس أمامنا فرصة لتضييع النقاط والتعادل ليس في صالحنا لأن هناك منافس أول".