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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية الإيرانية: إسرائيل لا تستطيع أن تفعل شيئا ضدنا

إيران
إيران
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إن تصريحات نتنياهو وتهديداته لطهران خرق لميثاق الأمم المتحدة وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإسرائيل لا تستطيع أن تفعل شيئا ضد إيران.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الكابينت الإسرائيلي سيعقد اليوم اجتماعا لبحث المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، في ظل ضغوط متزايدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتفاوض بشأن هذه المرحلة.

وأوضحت الإذاعة أن واشنطن تبدي اهتمامًا كبيرًا في تقدم الصفقة، مشيرة إلى أن الضغط الأمريكي يتزايد في هذا السياق بهدف ضمان استكمال الاتفاق بنجاح.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "حماس" أفرجت عن الرهائن الإسرائيليين الثلاثة يوم السبت، بعد إعطائه الضوء الأخضر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحرية التصرف حيال هذه المسألة.


والأسبوع الماضي، ذكر المتحدث باسم حماس أن الحركة سوف تؤجل عملية الإفراج القادمة عن الرهائن بعد اتهام إسرائيل بمخالفة اتفاق الهدنة.

وفي حديث للصحفيين قال ترامب: "قالت حماس إنهم لن يفرجوا عن الرهائن الذين وافقوا على تسليمهم سابقا. وقتها قلت لنتنياهو افعل ما يحلو لك".

وحسبما قال ترامب فإن الرهائن الذين أفرج عنهم السبت كانوا في حالة جيدة مقارنة بمن أطلق سراحهم في الأسبوع السابق.

وأضاف ترامب أن "الأمر منوط بإسرائيل بشأن الخطوة التالية مع حماس ولكن بالتشاور معي".

وفيما يتعلق بإعلان إسرائيل، يوم الأحد، عن وصول شحنة القنابل الثقيلة، قال ترامب إن "إسرائيل اشترتها منا منذ فترة في عهد إدارة جو بايدن، لكنه رفض تسليمها".

واختتم ترامب تصريحاته قائلا إنه يؤمن "بمبدأ السلام من خلال القوة".

نتنياهو الخارجية الإيرانية القاهرة الإخبارية

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