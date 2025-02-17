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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عكس ما تعتقدون.. سلوت للجماهير: نعاني ضغوطا كثيرة رغم غزارة أهداف صلاح

سلوت ومحمد صلاح
سلوت ومحمد صلاح
محمد السعيد

أكد الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول، أن فريقه يعاني ضغوطًا شديدة في الدوري الإنجليزي رغم الأهداف الغزيرة التي يسجلها النجم المصري محمد صلاح.

وسجل محمد صلاح، هدفًا من ركلة جزاء في فوز ليفربول على وولفرهامبتون 2-1، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “من الصعب الفوز بمباراة كرة قدم، الناس يقولون لديك محمد صلاح، ما الذي تتحدث عنه؟ سيسجل لك دائمًا، لا، لا، لا. من الصعب جدًا الفوز بمباراة كرة قدم كل ثلاثة أيام بعد كل ما تمر به في الموسم”.

وأضاف: “لهذا السبب فإن هذا الفوز مهم في أسبوع صعب للغاية، ربما تكون هذه النتيجة أكثر أهمية من فوزنا على توتنهام 4-0 قبل أسبوعين”.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.

كما يتربع ليفربول على جدول ترتيب البريميرليج برصيد 60 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه أرسنال.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول سلوت أهداف محمد صلاح

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