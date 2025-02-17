منافس شرس .. فيفو تغزو الأسواق بهاتف بامكانيات غير مسبوقة

بعد أسابيع من التسريبات والشائعات، أطلقت شركة Vivo رسميًا هاتف Vivo V50 في الهند، أحدث إضافاتها إلى قطاع الهواتف الذكية الفاخرة متوسطة المدى. ويأتي الهاتف خلفًا لهاتف Vivo V40 الذي أطلقته العام الماضي، ويأتي بتصميم نحيف وبطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة ولون Starry Night الحصري للهند.

هاتف فيفو V50

ومن جانبها تزعم شركة Vivo أن هذا الهاتف هو أنحف هاتف في فئته ويحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة

يبدأ سعر هاتف Vivo V50 من 34999 روبية هندية للطراز الأساسي المزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت. كما يتوفر بنسختين أعلى:

سيطرح الهاتف الذكي للبيع اعتبارًا من 25 فبراير عبر الموقع الرسمي لشركة فيفو. وقد تم فتح الطلبات المسبقة بدءًا من اليوم. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة خيارات للألوان: الأحمر الوردي، والرمادي التيتانيوم، والليلة المرصعة بالنجوم.

مواصفات هاتف فيفو V50

يحتوي هاتف Vivo V50 على شاشة AMOLED رباعية الانحناء مقاس 6.77 بوصة بدقة FHD+ (2392×1080 بكسل) مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع أقصى يبلغ 4500 شمعة. داخليًا، يستخدم الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3، وهو نفس الشريحة الموجودة في سابقه، Vivo V40.

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف V50 بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة (OIS) وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف. كما تتميز الكاميرا الأمامية أيضًا بعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل.

ويعمل الجهاز ببطارية سعتها 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 90 وات، كما يعمل بنظام التشغيل Funtouch OS 15 المستند إلى نظام التشغيل Android 15. كما التزمت Vivo بثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل وأربع سنوات من تحديثات الأمان، مما يضمن دعمًا طويل الأمد للبرامج.

وتشمل الميزات الأخرى تصنيفات مقاومة الغبار والماء IP68 و IP69، ومستشعر بصمة الإصبع البصري في الشاشة، والاتصال بـ Bluetooth 5.4.