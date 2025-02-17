قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يوم السبت مستنيك.. هتافات جمهور الأهلي قبل قمة الزمالك في الدوري
رغم تضارب تصريحات المسئولين.. الشارع الإسرائيلي يريد إتمام صفقة التبادل
إعلام إسرائيلي يزعم: اغتيال مسؤول كبير في حركة حماس بجنوب لبنان
استبعاد البرتغال وسويسرا.. اتصالات لاختيار طاقم أجنبي لقمة الأهلي والزمالك
الرئيس السيسي يستقبل مسئول إيني لبحث الخطط المستقبلية لإستكشاف وإنتاج الغاز بمصر
الرئيس السيسي يستقبل رئيس غينيا الاستوائية على هامش معرض "إيجبس 2025"
الخارجية الإيرانية: برنامجنا النووي سلمي .. ولن نتهاون في هذا المسار
خد شنطك وروح .. رسالة مثيرة من شوبير لنجم الأهلي السابق
عقار كرداسة.. الصحة تعلن المحصلة المبدئية: وفاة 10 مواطنين وإصابة ثلاثة
بيسيرو في ورطة..غيابات قوية تهدد تشكيل الزمالك قبل مواجهة الأهلي في الدوري
10 وفيات و3 مصابين.. لجنة هندسية تفحص عقار كرداسة المنهار
بالعربية والإنجليزية| "الفيزياء" الآن على رابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منافس شرس .. فيفو تغزو الأسواق بهاتف بامكانيات غير مسبوقة

هاتف Vivo V50
هاتف Vivo V50
لمياء الياسين

بعد أسابيع من التسريبات والشائعات، أطلقت شركة Vivo رسميًا هاتف Vivo V50 في الهند، أحدث إضافاتها إلى قطاع الهواتف الذكية الفاخرة متوسطة المدى. ويأتي الهاتف خلفًا لهاتف Vivo V40 الذي أطلقته العام الماضي، ويأتي بتصميم نحيف وبطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة ولون Starry Night الحصري للهند.

هاتف فيفو V50 

ومن جانبها  تزعم شركة Vivo أن هذا الهاتف هو أنحف هاتف في فئته ويحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة
يبدأ سعر هاتف Vivo V50 من 34999 روبية هندية للطراز الأساسي المزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت. كما يتوفر بنسختين أعلى:

سيطرح الهاتف الذكي للبيع اعتبارًا من 25 فبراير عبر الموقع الرسمي لشركة فيفو. وقد تم فتح الطلبات المسبقة بدءًا من اليوم. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة خيارات للألوان: الأحمر الوردي، والرمادي التيتانيوم، والليلة المرصعة بالنجوم.

مواصفات هاتف فيفو V50

يحتوي هاتف Vivo V50 على شاشة AMOLED رباعية الانحناء مقاس 6.77 بوصة بدقة FHD+ (2392×1080 بكسل) مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع أقصى يبلغ 4500 شمعة. داخليًا، يستخدم الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3، وهو نفس الشريحة الموجودة في سابقه، Vivo V40.
بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف V50 بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة (OIS) وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف. كما تتميز الكاميرا الأمامية أيضًا بعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل.

ويعمل الجهاز ببطارية سعتها 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 90 وات، كما يعمل بنظام التشغيل Funtouch OS 15 المستند إلى نظام التشغيل Android 15. كما التزمت Vivo بثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل وأربع سنوات من تحديثات الأمان، مما يضمن دعمًا طويل الأمد للبرامج.
وتشمل الميزات الأخرى تصنيفات مقاومة الغبار والماء IP68 و IP69، ومستشعر بصمة الإصبع البصري في الشاشة، والاتصال بـ Bluetooth 5.4.

الهواتف الذكية شركة Vivo أنحف هاتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

سلع غذائية - ارشيفية

تخفيضات ضخمة.. الفراخ بـ 120.. واللحمة بـ 185 |اعرف المكان

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. وثمن البيض بالأسواق

الأرصاد : أمطار خفيفة تضرب هذه المد

الأرصاد : أمطار خفيفة تضرب هذه المدن .. وتحذير من رياح مثيرة للأتربة

مشغولات ذهبية

أبيع ولا أشتري.. ماذا سيحدث في سعر الذهب؟

جروس

طارق السيد بعد رحيله عن لجنة الكرة: انتوا رايحين بنادي الزمالك على فين؟

زيزو

270 مليون جنيه.. تطورات جديدة في ملف تجديد زيزو مع الزمالك

مصطفى مدبولي

تخفيضات 30%.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل رمضان| فيديو

ترشيحاتنا

طريقة عمل سجق مشوي

طريقة عمل سجق مشوي بأسهل الخطوات

ماسك أبًا للمرة الـ13؟.. مؤثرة شهيرة تزعم إنجاب طفل من إيلون والملياردير يرد بكلمة واحدة

ماسك أب للمرة الـ13| مؤثرة شهيرة تزعم إنجاب طفل من إيلون .. والملياردير يرد بكلمة واحدة

تطور مرعب عن أسنان حيوية

من الخلايا البشرية والخنازيز.. تطور مرعب عن أسنان حيوية

بالصور

ماذا يحدث عند تناول القرفة قبل العلاقة الزوجية؟

القرفة
القرفة
القرفة

٥٠ قطعة بكوب دقيق.. طريقة عمل سبرينج رول في ١٠ دقائق

سبرينج رول
سبرينج رول
سبرينج رول

هيدي كرم تثير الجدل بفستان جريء

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

تنظيف المقابر من الأعمال

"ملابس داخلية وأسماء الناس مكتوبة.. مفاجآت داخل القبور بالمنوفية"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد