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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رغم تضارب تصريحات المسئولين.. الشارع الإسرائيلي يريد إتمام صفقة التبادل

نتنياهو
نتنياهو
البهى عمرو

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنّ هناك تصريحات إسرائيلية لإرضاء وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش تقول إن الجانب الإسرائيلي لن ينتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، دون أن يكون هناك اجتماع من قبل الكابينت الأمني والسياسي، وأن يكون سموتريش جزءًا من الوزراء الذين يشاركون وسيكون له رأي.  

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أنّ هذه التصريحات جاءت لتأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أهمية وجود سموتريش داخل الكابينت الأمني، وبأنه لم يتم اتخاذ قرارات كما كان هناك ترويج من قبل الجانب الأمريكي في محاولة لإحراج نتنياهو أمام اليمين المتطرف.

وتابعت: «نتنياهو يحاول إرضاء اليمين المتطرف، بالتالي تأتي هذه التصريحات وسط ضغوط من الشارع الإسرائيلي، ورفض قاطع لأي تصريحات أو مخططات أو نوايا إسرائيلية بعدم المضي قدمًا في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة أن عائلات المحتجزين أخرجت أكثر من بيان تقول فيه أن الوقت ينفذ ويجب إتمام صفقة التبادل».

نتنياهو وزير المالية القدس القاهرة الإخبارية

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