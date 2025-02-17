شبانة: زيزو وبن شرقي جاهزان لمباراة القمة

أكد الإعلامي محمد شبانة, أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الأهلي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" تلقيت تأكيدات من الزمالك أن زيزو سيكون جاهز لمواجهة الأهلي في مباراة القمة".

وتابع:" زيزو سيشارك في مباراة الأهلي، وهو أحد الأعمدة الرئيسية في الزمالك، وهو لاعب مجتهد ومهم في تشكيل الفريق وبيسيرو من المدربين الذين يحبون اللاعبين المهاريين".

وواصل:" زيزو من اللاعبين المهمين ويجمع بين المهارة والقوة البدنية مثل إمام عاشور، وهو ما يفضله المدربين".

وأكمل:" أحمد رضا، لاعب مبدع، وسيكون لسه مستقبل باهر، ويقدم تمريرات رائعه، وأشرف بن شرقي جاهز أيضًا لمواجهة الزمالك في القمة ومشاركته من عدمها في يد كولر"