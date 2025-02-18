الداخلية تشن حملات لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدر

تواصل الإدارة العامة للمرور ، شن حملاتها على الطرق السريعة والصحراوية، بالإضافة للمحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى، لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المخدر، مع نشر خدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية على الطرق الرابطة بين المحافظات.

وواصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المرورية على الطرق السريعة والصحراوية، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الخاصة بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.

كما تواصل الإدارة حملاتها الأمنية لضبط مخالفي السرعات القانونية، لفرض الانضباط المروري على الطرق السريعة، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين.

وترفع الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ، مع تحذيرات هيئة الأرصاد عن الطقس السيئ في البلاد والموجة التي من المنتظر أن تضرب البلاد، وهو ما يؤثر على الطرق الرئيسية والصحراوية من أمطار أو انعدام للرؤية، ودوما ما تطلق الإدارة العامة للمرور تحذيرات وحملات توعية ونصائح للقيادة في الطقس السيء.