وسائل إعلام كندية: إجلاء جميع الركاب الـ80 على متن رحلة دلتا "المقلوبة" في تورونتو

أفادت وسائل إعلام كندية بأن جميع الركاب البالغ عددهم 80 شخصًا، الذين كانوا على متن رحلة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز"، تم إجلاؤهم بسلام بعد تحطم الطائرة أثناء هبوطها في مطار تورونتو بيرسون الدولي.

وقع الحادث يوم الاثنين، 17 فبراير 2025، عندما انقلبت الطائرة رأسًا على عقب على المدرج المغطى بالثلوج.

الطائرة، وهي من طراز "Bombardier CRJ-900LR"، كانت تقل 76 راكبًا و4 من أفراد الطاقم، وكانت قادمة من مطار مينيابوليس-سانت بول الدولي.

وأدى الحادث إلى إصابة عدة أشخاص؛ حيث ذكرت تقارير أن 15 شخصًا نُقلوا إلى المستشفى، بينهم طفل واثنان من البالغين في حالة حرجة

وأظهرت لقطات مصورة الطائرة مقلوبة على سقفها، بينما كان الركاب يغادرونها وسط الثلوج. استجابت فرق الطوارئ بسرعة، وتم إجلاء جميع من كانوا على متنها. لم تُسجل أي وفيات جراء الحادث.

وأدى الحادث إلى إغلاق مؤقت للمطار، مما تسبب في تأخير وإلغاء العديد من الرحلات الجوية.



وأعلنت هيئة سلامة النقل الكندية عن بدء تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الحادث، مع التركيز على تأثير الظروف الجوية القاسية كعامل محتمل.

يُذكر أن المنطقة شهدت عاصفة ثلجية قوية خلال الأيام الماضية، حيث تساقطت كميات كبيرة من الثلوج، مما أثر على حركة الملاحة الجوية والبرية.

هذا الحادث يأتي بعد سلسلة من الحوادث الجوية في أمريكا الشمالية، مما يثير تساؤلات حول سلامة الطيران في ظل التقلبات المناخية الحادة.

في الوقت الحالي، تواصل فرق التحقيق جمع الأدلة والاستماع إلى شهادات الركاب وأفراد الطاقم لتحديد الأسباب الدقيقة وراء هذا الحادث المأساوي.

